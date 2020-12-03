شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعدك على نوم هادئ دون قلق.. أبرزها شرائح الديك الرومى واللوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشره موقع healthline، عن أبرز العادات التي تمنحك نوما هادئا دون تعرضك إلى القلق أو الاستيقاظ الليلى الذى يعكر صفو يومك، حيث يساعد النوم المتواصل على مواجهة خطر الإصابة من الأمراض المزمنة وصحة المخ ويعزز المناعة لديك.

وأظهر التقرير الأعراض التي قد تشعر بها عند اصابتك بالأرق، وكان أهمها الشعور بصعوبة النوم، فضلا عن الاستيقاظ اثناء الليل بشكل متقطع، والشعور بالعصبية والاكتئاب والقلق، كما يصيبك الأرق بالشعور بالصعوبة في التركيز خلال يومك، وكثرة الأخطاء، فضلا عن الصداع الناجم عن التوتر.

وكشف أيضا عن وجود مضاعفات حول اصابتك بالأرق قد تصل إلى ضعف الجهاز المناعى للمصابين، وفرط السمنة وزيادة الدهون، كما تصل مضاعفات الأرق إلى الإصابة بضغط الدم الحاد وأمراض القلب والسكر.

ومن أبرز تلك العادات التي يجب أن تحرص عليها قبل النوم :

1.تناول كميات من اللوز قبل الخلود للنوم حيث يساعدك في الحصول على نوم هادئ دون قلق لأنه مصدر لهرمون الميلاتونين الذى ينظم الساعة الداخلية للجسم

2. تناول شرائح محدودة من الديك الرومى تساعدك في الإحساس بالنعاس نظرا لأنها تحتوى على حمض التريبتوفان الأميني الذي يزيد من إنتاج الميلاتوني.

3.شاى البابونج والذى يحتوى على الأبجينين، الذى يعد من أحد مضادات الأكسدة ويساعدك على محاربة الأرق.

4. تناول ثمرتين من فاكهة الكيوى التي تعزز شعورك بالنعاس نظرا لأنه يحتوى على مادة السيروتونين التي تساعدك على تنظيم دورة نومك.

5. تناول السلمون يساعدك على النوم نظرا لإحتوائه على فيتامين د الذى يحسن من قدرتك على النوم.