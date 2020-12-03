شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون الحمى عند الأطفال إنذار خطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع درجة الحرارة سواء عند الكبار أو الأطفال يعد من مؤشرات الخطر بوجود عدوى أو مرض أصاب الجسم ومن المفيد التعرف على الحمى، ووظيفتها في جسم الإنسان، وأي علامات تحذير قد تشير إلى أنها خطيرة وفقا لما ذكره موقع healthline.

ماذا تعني الحمى؟

الحمى ليست مرضا في حد ذاته. بدلاً من ذلك ، تعد درجة حرارة الجسم المرتفعة علامة على أن الجهاز المناعي لطفلك يعمل بجدية لمحاربة مرض أو عدوى، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة ، قد يعاني الطفل من أعراض الحمى التالية قشعريرة، التعرق، آلام العضلات، تغيرات الشهية، جفاف، ضعف، التغييرات في السلوك.

الرقم الموجود على مقياس الحرارة ليس دائمًا أفضل مؤشر لمدى مرض الطفل يجب أن تأخذ في الاعتبار:سن الطفل، كيف يتصرف، عدد الأيام التي أصيب فيها بالحمى، أي أعراض أخرى تلاحظها.

على سبيل المثال ، قد تعاني نسبة صغيرة من الأطفال الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم عادةً بين 6 أشهر و 5 سنوات ، وفقًا لمايو كلينك من نوبات من الحمى قد تنطوي هذه النوبات على حركات اهتزازية أو تبدو وكأن طفلك يفقد وعيه، اتصل بطبيبك إذا تعرض طفلك لنوبة إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق.

حمى عالية عند الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 3 أشهر

عند الأطفال الصغار ، قد تكون درجات الحرارة الطفيفة مدعاة للقلق لهذا السبب يجب عليك دائمًا الاتصال بطبيبك أو التوجه إلى الرعاية العاجلة إذا كان طفلك يعاني من أي حمى تصل إلى 38 درجة أو أعلى.

يجب عليك أيضًا التوجه إلى غرفة الطوارئ إذا كان طفلك يعاني من الحمى وأي من الأعراض التالية:

مشكلة في الرضاعة، صعوبة في التنفس، طفح جلدي غير مفسر، القيء أو الإسهال، التصرف بشكل مختلف .

للحصول على قراءة أكثر دقة ، قم بقياس درجة حرارة طفلك باستخدام مقياس حرارة رقمي يتم إدخاله عن طريق المستقيم (هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن موازين الحرارة في الشريان الصدغي يمكن أن تعمل بدقة مع هذا العمر أيضًا ، ولكن تحدث مع طبيبك للحصول على إرشادات.

حمى عالية عند الأطفال الأكبر من 3 سنوات

بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات ، قد تكون الحمى التي تزيد عن 38.8 درجة والتي تستمر لمدة يومين أو أكثر سببًا للقلق.

الأعراض الأخرى التي قد تتطلب رعاية عاجلة:

صعوبة في التنفس أو البلع، صعوبة في إبقاء السوائل منخفضة (القيء)، حرقان مع التبول أو التبول النادر، طفح جلدي غامق غير مفسر، تصلب الرقبة أو آلام البطن أو مخاوف أخرى، يتصرف بخمول أو يصعب الاستيقاظ.

بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 أعوام فما فوق ، يمكنك استخدام مقياس حرارة رقمي لقياس درجة الحرارة عن طريق الفم تحت اللسان للحصول على أفضل النتائج ، تأكد من الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد أن أكل طفلك أو شرب أي شيء آخر مرة.