شكرا لقرائتكم خبر عن العين الوردية.. مرض يصيب أعين الأطفال حديثى الولاده.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العين الوردية أو التهاب الملتحمة، المصطلح الطبي لها يحدث عندما تتهيج بطانة العين أو تلتهب عادة ما تكون خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها، في بعض الحالات ، يمكن أن تكون العين الوردية خطيرة ، خاصة عند الأطفال حديثي الولادة قد يحتاج الطفل الصغير إلى علاج للمساعدة في التخلص منه.

ووفقا لتقرير لموقع healthline أحيانًا يصاب الرضع والأطفال الصغار بالعين الوردية أثناء الإصابة بعدوى الأذن أو الحلق أو بعدها مباشرة قد يتبع سيلان الأنف أو العطس أيضًا العين الوردية.

تشمل العلامات المبكرة الأخرى التي تشير إلى إصابة الطفل بالعين الوردية ما يلي:

جفون منتفخة، الجفون الحمراء، عيون دامعة، فرك عيونهم أكثر من المعتاد، عيون مع إفرازات متقشرة أو خيطية، الانزعاج أو البكاء أكثر من المعتاد، النوم أكثر من المعتاد، أن تكون أقل نشاطًا من المعتاد، كونه متشبثًا أكثر من المعتاد، رفض الرضاعة أو نقص الشهية، تغيرات في حركات الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك.

أعراض العين الوردية عند الأطفال

يمكن أن يعاني الأطفال حديثو الولادة من أعراض العين الوردية في وقت مبكر بعد أيام قليلة من الولادة. أو قد تظهر العين الوردية في أي وقت في الأسابيع الأربعة الأولى، قد تسبب العين الوردية أعراضًا مختلفة قليلاً لدى كل طفل. قد يعاني الطفل أيضًا من تورم الجفون، حكة أو تهيج في العين، ألم في العين، الوميض المفرط، حساسية للضوء، سائل صافٍ أو أبيض أو أصفر قادم من إحدى العينين أو كلتيهما، إفرازات خيطية قادمة من إحدى العينين أو كلتيهما، تقشر العين، الجفون التي تلتصق ببعضها البعض عند الاستيقاظ، دمل أو قرحة في الجفن يحدث هذا في الحالات الأكثر خطورة.