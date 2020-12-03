شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن «التسمم الغذائي».. كيف يحدث وما هي أعراضه؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يوضح خبراء الصحة أن التسمم الغذائي، هو عبارة عن أمراض صحية شائعة تنتج عن تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالبكتريا أو الفيروسات أو السموم التي تلوث الطعام أثناء طهيه أو معالجته، وتدخل هذه السموم أو مسببات الأمراض إلى الجهاز الهضمي وتؤدي إلى التهاب بطانة الأمعاء والمعدة.

وعلى الرغم من الوعي الصحي المتزايد في وقتنا الحاضر، لا يزال التسمم الغذائي في الكثير من البلدان، لذا من المهم معرفة أسباب وأعراض هذا المرض.

كيف يحدث التلوث للأطعمة؟

يمكن العثور على مسببات التسمم الغذائي في جميع الأطعمة التي نستهلكها تقريبًا. ومع ذلك، عندما يتم طهي الطعام، تقتل الحرارة معظم البكتيريا المسببة للأمراض والفيروسات.

إن تناول الطعام النيء أو غير المطبوخ يؤدي في الغالب إلى التسمم الغذائي. إلى جانب ذلك، يمكن أن تلوث مسببات الأمراض أيضًا الطعام إذا لم يتم إعادة تسخينه أو تخزينه بشكل صحيح. لذلك، من المهم إعادة تسخين الطعام وتخزينه بطريقة مناسبة. في بعض الأحيان، قد يؤدي تحضير الطعام دون غسل اليدين بشكل صحيح إلى التعرض لخطر الإصابة بالعدوى.

أسباب التسمم الغذائي

يحدث التسمم الغذائي بسبب أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم الموجودة في الطعام. وتعد بكتريا إيكولي والسالمونيلا وإنتاموبا والنوروفيروس، من أكثر أنواع البكتريا التي تسبب التسمم الغذائي.

بكتريا الإنتاموبا، عبارة عن بكتريا طفيلية وحيدة الخلية تدخل جسم الإنسان عند تناول الطعام أو الماء. ويمكنها أيضًا الدخول إلى الجسم من خلال الاتصال المباشر بالبراز. توجد هذه البكتريا في أحشاء الحيوانات والطيور. وغالبًا ما يصاب بها البشر من خلال المحار الملوث أو الفطر أو حيوان أليف مصاب.

توجد السالمونيلا، وهي جرثومة سامة أخرى، في الأطعمة مثل الدجاج والبيض والخيار والبطيخ والفستق، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.

أعراض التسمم الغذائي

تختلف أعراض التسمم الغذائي باختلاف نوع البكتيريا والفيروس المصاب به. وتشمل هذه الأعراض، الغثيان والإسهال والمغص والتقيؤ وتقلصات المعدة وفقدان الشهية وضعف الجسم، إضافة إلى الإصابة بحمى خفيفة.

ما هي المدة التي يستغرقها التسمم الغذائي؟ وعادة، تبدأ أعراض التسمم الغذائي بالظهور في غضون أيام قليلة بعد تناول الطعام المصاب. تعتمد السرعة أيضًا على نوع مسببات الأمراض والسموم.

وبحسب خبراء الصحة فقد يستغرق الأمر من أسبوع إلى أربعة أسابيع حتى تظهر أعراض بكتريا إنتاموبا بعد دخول جسم الإنسان، في حين تستغرق السالمونيلا من 12 إلى 36 ساعة.