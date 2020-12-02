كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 07:45 مساءً - يجب على الأم ألا تتخلى عن الرضاعة الطبيعية، ولا تعتبر أن حليبها قد يكون له أي بدائل، لأن حليب الأم هو هبة الخالق لمخلوقه، وقيمته الغذائية عالية ولا يعادلها أي منتج آخر، ولذلك يجب أن تعرف الأم أن هناك عدة قواعد لتخزين حليبها والاستفادة منه لأطول مدة ممكنة، حيث تشرح لنا الدكتورة كوثر النباهين، إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة ورعاية الخدج هذه القواعد كالآتي. قواعد حفظ الحليب بدون تسخين يحفظ الحليب بمجرد شفطه يحفظ الحليب الطبيعي في حرارة الغرفة من ٣-٤ ساعات. ⁣

يحفظ الحليب الطبيعي داخل براد مع ثلج ⁣لمدة ٢٤ ساعة. ⁣

يحفظ الحليب الطبيعي في الثلاجة⁣ من مدة ٣-٨ أيام. ⁣

يحفظ الحليب الطبيعي الذائب في الثلاجة لمدة ⁣٢٤ ساعة. ⁣

يحفظ الحليب الطبيعي في الفريزر العادي من ⁣٣-٦ شهور. ⁣

يحفظ الحليب الطبيعي في الفريزر العميق من ٦-١٢ شهر⁣. قواعد حفظ حليب الأم للخديج تقدم الأم حليبها للخديج يحفظ حليب الأم من ساعة إلى أربع ساعات في حرارة الغرفة.

ويحفظ في الثلاجة لمدة يومين.

ويحفظ الحليب الذائب لمدة يوم واحد.

ويحفظ في الفريزر العادي لمدة ثلاثة أشهر.

ويحفظ في الفريزر العميق لمدة ستة أشهر. قواعد حفظ حليب الأم بعد التسخين يمكن إعادة تسخينه يبقى حليب الأم بعد تسخينه في درجة حرارة الغرفة لمدة ما بين ٤-٦ ساعات و يمكن إعادة تسخينه⁣ مرة ثانية.

إذا شرب الطفل الحليب الطبيعي و تبقى القليل منه، فيتم حفظه في حرارة الغرفة أو في الثلاجة لمدة ساعتين ويمكن إعادة تسخينه. ⁣

في حالة حفظ حليب الأم الطبيعي القديم مع حليب جديد، فيجب أن يكون الحليب القديم والجديد في نفس درجة الحرارة، وكذلك يجب ألا يمر أكثر من يوم على الحليب القديم. ⁣ والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول مدة حفظ الحليب وقواعد حفظه لكي تتركيها لنا في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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