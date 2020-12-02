"فايزر وبيونتيك" ستسلمان بريطانيا لقاح كورونا على الفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية أن شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ستُرسل إلى بريطانيا على الفور.

وقالت أوزليم توريتشي، كبيرة الأطباء والمؤسس المشارك في "بيونتيك"، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي: "بدأنا على الفور عملية توصيل لقاحنا ونتوقع أن يتم طرح اللقاح في المملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين".



ومن المقرر أن تتلقى بريطانيا الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من لقاح كورونا، الذي طورته "بيونتك" و"فايزر"، والتي تبلغ 800 ألف جرعة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز" الإخبارية في لندن، الأربعاء: "مع مطلع الأسبوع، سنبدأ برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في هذا البلد".

ووصف هانكوك نقل وتخزين اللقاح بأنه تحدٍ، حيث يتعين حفظه في درجة 70 تحت الصفر.

وأعلنت الهيئة البريطانية المنظمة للأدوية، صباح الأربعاء، منح موافقة طارئة للقاح كورونا من إنتاج "بيونتك" و"فايزر".

وتعتبر هذه أول موافقة ممنوحة للقاح "BNT162b2" على مستوى العالم. ويتعين إعطاء جرعتين لكل شخص.