شكرا لقرائتكم خبر سار من ألمانيا.. لقاح ضد كورونا بأقل من يورو! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخوض شركات عالمية سباقاً لإنتاج لقاحات مضادة للفيروس المستجد، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 63 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من مليون، وسط ترقب عالمي للنتائج من أجل التخلص من كابوس كورونا.

إلا أنه بعيداً عن الشركات الضخمة، يعمل رجل الأعمال والباحث الألماني، ميشائيل بيونتك، على تطوير لقاح مثير للاهتمام ومميز عن غيره وبتكلفة خيالية.

فقد كشف بيونتك لموقع "دويتشه فيله" الألماني أنه يأمل في التمكن من إنتاج لقاح ضد كورونا باستخدام خلايا الخميرة تكلفته أقل من يورو في النصف الثاني من عام 2021.

وأشار إلى أن "هناك بالتأكيد ميزتين رئيسيتين لهذا اللقاح: الأولى هي سلامة اللقاح الذي خضع للتجارب، وكما نعلم فإن اللقاح يعمل ولا يؤذي، والميزة الثانية هي أنه يمكننا أن ننتج من خلال خلايا الخميرة لقاحاً رخيصاً للغاية".

كما لفت قائلاً: "ولكي نكون منصفين، علينا القول إن الشركات المرخص لها وشركاءنا الذين يستفيدون من هذه التكنولوجيا الخاصة بنا، ينتجونها ويسوقونها داخلياً. كما توجد بالفعل منشآت كبيرة جداً يتم استخدامها الآن في إنتاج لقاح التهاب الكبد الوبائي، على سبيل المثال، يمكن استخدامها واستغلالها في إنتاج لقاح كوفيد - 19 بسعر منخفض جداً في بلدان صاعدة لأسواق كبيرة جداً وهذه بالتأكيد نقطة مهمة".

ميشائيل بيونتك

وأضاف أنه "يمكننا تقديم لقاح بسعر أرخص لأننا نعلم من اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل أنه يمكنك إنتاج جرعة واحدة من اللقاح بأقل من يورو واحد مع تحقيق ضمان هامش للربح. كما أننا لا نحتاج عشر سنوات أخرى من أجل تطوير اللقاح".

إلى ذلك أكد: "لقد أنتجنا عينات ونقوم الآن بإجراء تجارب على الحيوانات. في هذه المرحلة عملنا بمفردنا. لقد قمنا أيضاً بترخيص تقنيتنا لشركتين من كبرى شركات اللقاحات الآسيوية، وبدأتا بالفعل في الإعداد للإنتاج والبدء بإجراءات الترخيص للقاح"، لافتاً: "نأمل أن يتم استخدام اللقاح في النصف الثاني من العام المقبل".