شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لتجنب نوبات الربو عند الأطفال فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد نوبات الربو عند الأطفال في الشتاء والجو البارد، ويؤدي الربو إلى تضخم الشعب الهوائية وتضييقها عندما يتعرض الأشخاص المصابون بالربو لمحفزات - تزيد من سوء أعراض الربو - فقد يسعلون أو يصابون بأزيز أو يعانون من صعوبة في التنفس وبالنسبة للعديد من الأشخاص ، يعد الهواء البارد من الأسباب الشائعة للربو، في هذا التقرير نتعرف على طرق تجنب نوبات الربو عند الأطفال، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

والشتاء يمكن أن يكون مشكلة للأشخاص المصابين بالربو بسبب:

- درجات الحرارة الباردة، فالهواء البارد يزعج الشعب الهوائية ويمكن أن يتسبب هذا الهواء الشتوى الجليدى فى حدوث تورم فى الشعب الهوائية، ما يجعلها أضيق ويمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة أيضًا في تضييق العضلات حول مجرى الهواء، ما يجعل مرور الهواء أكثر صعوبة.

- الهواء الجاف: في الشتاء، يميل الهواء إلى أن يكون شديد الجفاف، يمكن للهواء الجاف جدًا أن يهيج الشعب الهوائية.

- موسم الإنفلونزا يجلب فصل الشتاء أيضًا المزيد من التعرض لفيروسات البرد والإنفلونزا يعاني الكثير من الأطفال من الربو الناجم عن الفيروسات، مما يعني أنهم قد يعانون من نوبة ربو نتيجة عدوى الجهاز التنفسى.

- مسببات الحساسية الداخلية: يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل بالنسبة لبعض الناس، هذا يعني المزيد من مواجهة مسببات الربو في الأماكن المغلقة مثل وبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار ودخان التبغ.

سبع طرق للتعامل مع نوبات الربو في الطقس البارد

يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل نوبات الربو في الطقس البارد.

1. الحد من التعرض لمسببات الربو

إذا كان طفلك يسعل في كل مرة يضرب الهواء البارد رئتيه، فحاول تقليل الوقت بالخارج إلى الحد الأدنى قلل الوقت بالخارج قدر الإمكان.

2. تناول أدويتك

من المهم دائمًا تناول أدوية الربو على النحو الموصوف لكن هذا صحيح بشكل خاص في الشتاء.

الستيرويدات المستنشقة هي أدوية يجب تناولها يوميًا لتقليل الالتهاب، حتى عندما تشعر أنت أو طفلك بالراحة ومن المهم بشكل خاص استخدامها بانتظام في الشتاء إذا كنت حساسًا للبرد.

3. ارتداء وشاح

يمكن لوشاح دافئ مربوط على فم وأنف طفلك أن يجعل الهواء الذى يتنفسه أقل برودة وجفافًا.

4. مرطب الهواء

يمكن أن يساعد استخدام المرطب في وقت النوم في إعادة القليل من الرطوبة إلى هواء الشتاء (فقط تأكد من تنظيف أجهزة الترطيب بانتظام لتجنب العفن ، الذي يمكن أن يكون محفزًا للربو).

بخاخات الأنف المالحة يمكن أن تساعد أيضًا في ترطيب ممرات الأنف الجافة.

5. اتخذ احتياطات الوقاية

لتجنب الالتهابات الفيروسية ، ابتعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الأنفلونزا اعتد على غسل اليدين بشكل متكرر لإبعاد الجراثيم.

6. ضبط الأنشطة

الأشخاص المصابون بالربو الناتج عن ممارسة الرياضة - عندما تتسبب التمارين الشاقة في تضييق المسالك الهوائية - يميلون إلى أن يكونوا حساسين للبرد أيضًا. حاول الحد من النشاط البدني عندما تكون بالخارج في الهواء البارد.

7. اطلب المساعدة الطبية

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن الربو مع هبوب رياح الشتاء ، فاتصل بطبيبك أو طبيب الأطفال الخاص بطفلك للحصول على المساعدة.