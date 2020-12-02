شكرا لقرائتكم خبر عن عام على كورونا.. دراسة تكشف وجود حالات إصابة بأمريكا ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الاختبارات عن وجود إصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في ديسمبر 2019 ، وفقًا لدراسة كشف عنها تقرير لوكالة "بلومبرج" مما يوفر دليلًا إضافيًا يشير إلى أن الفيروس التاجي كان ينتشر على مستوى العالم قبل أسابيع من الإبلاغ عن الحالات الأولى في الصين.

حددت الدراسة 106 إصابات من 7389 عينة دم تم جمعها من متبرعين في تسع ولايات أمريكية في الفترة ما بين 13 ديسمبر و 17 يناير، وأرسلت العينات، التي جمعها الصليب الأحمر الأمريكي ، إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للاختبار لاكتشاف ما إذا كانت هناك أجسام مضادة للفيروس.



كورونا

ووفقا للتقرير تشير النتائج إلى أن عدوى كورونا ربما كانت موجودة في الولايات المتحدة في ديسمبر 2019 ، أي قبل الموعد المعترف به سابقًا".

وظهرت تقارير عن التهاب رئوي غامض انتشر في ووهان ، الصين ، لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019 بعد التكاثر السريع في جميع أنحاء المدينة في الأسابيع التالية ، انتشر المرض في جميع أنحاء العالم ، مع ظهور أول حالة في الولايات المتحدة في 19 يناير.

ما كشف عنه باحثون من مركز السيطرة على الأمراض في الورقة البحثية يعزز الفهم المتزايد بأن الفيروس التاجي كان ينتشر في جميع أنحاء العالم بصمت في وقت أبكر مما هو معروف ، ويمكن أن يعيد إشعال الجدل حول أصول الوباء.

إنه ليس أول دليل يظهر أن الفيروس قد يكون موجودًا أو أصاب أشخاصًا خارج الصين قبل عام 2020 تم العثور على مريض في فرنسا مصاب بالفيروس بعد دخوله المستشفى بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في نهاية ديسمبر ، مما يتعارض مع الإحصاءات الرسمية التي تظهر كورونا وصل 19 شخصًا إلى البلاد من الأشخاص العائدين من ووهان في نهاية يناير.

أشارت دراسة CDC إلى وجود عدوى معزولة في الجزء الغربي من الولايات المتحدة في منتصف ديسمبر. كما تم العثور على أجسام مضادة في أوائل يناير في ولايات أخرى قبل أن يكون الفيروس قد دخل إلى تلك الأماكن.

أشار العلماء إلى أنه من غير المرجح أن تكون الأجسام المضادة قد تم تطويرها للحد من فيروسات كورونا الأخرى ، حيث تم العثور على 84 عينة لها نشاط معادل خاص بفيروس كورونا، وأشاروا أيضًا إلى أنه لا يمكن تحديد حجم العدوى على مستوى الولاية أو المستوى الوطني بناءً على العينات ، أو ما إذا كانت الحالات منتقلة محليًا أو متعلقة بالسفر.