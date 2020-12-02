شكرا لقرائتكم خبر عن ريجا فاكس لقاح محتمل لكورونا يظهر فاعلية فى حماية الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طور العلماء لقاحًا جديدًا مرشحًا ضد فيروس كورونا بناءً على لقاح الحمى الصفراء ، حيث تحمي جرعة واحدة الهامستر والقرود من الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يستعد الباحثون في معهد Rega في KU Leuven في بلجيكا حاليًا للتجارب السريرية لمرشح اللقاح.

لتطوير اللقاح ، المسمى مبدئيًا RegaVax ، أدخل الباحثون الشفرة الجينية لفيروس كورونا في لقاح الحمى الصفراء، RegaVaxهو لقاح ناقل يستخدم الشفرة الجينية لفيروس لقاح الحمى الصفراء كناقل للشفرة الجينية لفيروسات كورونا.

وفقًا لنسخة مبكرة من الورقة البحثية التي تم قبولها للنشر في مجلة Nature ، اختبر الباحثون اللقاح على الهامستر والقرود الصحية ، مع تلقي مجموعة أخرى من الحيوانات علاجًا وهميًا، قام الباحثون أولاً بتطعيم الهامستر ثم قاموا بتقطير الفيروس في أنوفهم.

ووجدوا أنه بعد عشرة أيام من جرعة لقاح واحدة ، تمت حماية معظم الهامستر من الفيروس ، مضيفين أنه بعد ثلاثة أسابيع من التطعيم ، تمت حماية جميع الهامستر.

وأوضح البروفيسور يوهان نيتس من جامعة لوفين البلجيكية: "لم يصابوا أيضًا بأي عدوى في الرئة وعلى النقيض من ذلك ، أظهرت رئتي الهامستر في المجموعات الضابطة علامات واضحة على العدوى والمرض، واختبر الفريق أيضًا اللقاح على القرود.

وقال نيتس: "في بعض القرود ، لاحظنا تحييد الأجسام المضادة بالفعل بعد سبعة أيام من التطعيم وبعد أربعة عشر يومًا ، تم قياس التتر العالي من الأجسام المضادة المعادلة في جميع الحيوانات".

مضيفا "هذا سريع جدا علاوة على ذلك ، في الحيوانات الملقحة ، كان الفيروس قد اختفى بشكل كامل أو شبه كامل من حناجرها"، وأوضح نيتس: "إن لقاحنا هو اللقاح الوحيد الذي يتم تطويره حاليًا ضد فيروس كورونا الذي يقي أيضًا من الحمى الصفراء".

في السابق ، قال فريق Rega إنهم استخدموا لقاح الحمى الصفراء كأساس للقاحات المرشحة ضد زيكا والإيبولا وداء الكلب، وإن فعالية ومأمونية لقاح الحمى الصفراء ، الذي يستخدم منذ 80 عامًا ، راسخة وقد تلقى بالفعل هذا اللقاح أكثر من 500 مليون شخص توفر جرعة واحدة حماية سريعة ضد الحمى الصفراء التي تستمر في جميع الحالات تقريبًا قال نيتس.

وأشار نيتس إلى أن "اللقاح الذي يعمل ضد مرض فيروس كورونا والحمى الصفراء يمكن أن يقدم مساهمة مهمة في حملة منظمة الصحة العالمية للقضاء على الحمى الصفراء بحلول عام 2026"، وقال "خاصة الآن بعد أن علمنا أن هناك أنواعًا من البعوض موجودة في آسيا يمكنها نقل فيروس الحمى الصفراء".

وقال الباحثون إن RegaVax يعمل بعد جرعة واحدة ، على عكس العديد من المتسابقين الأوائل في السباق اليوم ، والذي يتطلب التطعيم مرة أخرى بعد شهر واحد. وأوضح نيتس أن "لهذا آثار لوجستية مهمة ، لا سيما بالنسبة للبلدان التي لديها نظام طبي أقل تقدمًا".

وأوضحوا: "بالإضافة إلى ذلك ، نتوقع أن يوفر اللقاح مناعة طويلة الأمد لـفيروس كورونا وبالتالي يمكن أن يكون مرشحًا مثاليًا لتكرار التطعيمات عندما تنخفض المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا أحد لقاحات الجيل الأول".

وقال الباحثون إن اللقاح يمكن تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية ، بينما تتطلب بعض اللقاحات سلسلة تبريد بدرجات حرارة تقل عن 70 درجة مئوية تحت الصفر.