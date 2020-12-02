باحث ألماني يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أحدث ابتكار لتأخير الشيخوخة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هل تريد الحفاظ على صحتك وتأخير علامات الشيخوخة من دون الحاجة إلى التقيد بنظام غذائي صارم؟ قد يكون ذلك ممكنا في القريب العاجل.

إذ تمكن فريق بحثي ألماني من تحديد بروتين يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الغرض وهو بروتين سيسترين "Sestrin".



كيفية عمل البروتين وإمكانية تصنيع دواء لتنشيطه، كان محور لقاء خاص لـ"الخليج 365" مع الدكتور سيباستيان جرونكي، من "معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة" في ألمانيا "Max Planck Institute for Biology of Aging".

ويقول جرونكي إنه من المعروف منذ فترة طويلة أن "نظام التقييد الغذائي"، والتغذية المنخفضة السعرات الحرارية (من دون سوء التغذية)، يساعدان في العناية بالصحة وإطالة عمر العديد من الحيوانات، ولهما أيضًا آثاراً مفيدة على صحة البشر، لكن على الرغم من أن هذا النظام يبدو صحيًا، إلا أنه من الصعب جدًا على معظم البشر الالتزام به لفترة طويلة، وبالتالي، دافعنا كان تحديد العوامل الجديدة التي يمكن استهدافها لتقليد الآثار المفيدة لهذا النظام الغذائي من دون الحاجة إلى تقييد تناول الطعام، ووجدنا ضالتنا في بروتين "سيسترين".

ويوضح قائد الفريق البحثي حول "سيسترين" أن "هدف الأبحاث المستقبلي هو إنتاج دواء ينجح بتحفيز نشاط هذا البروتين، وبالتالي إحداث آثاراً مفيدة على الصحة"، مضيفا، أن "ذلك يحتاج إلى مزيد من البحث والاختبارات على نموذج الثدييات مثل الفئران قبل تطبيقه على البشر".

واستخدم الباحثون "ذبابة الفاكهة" لتحديد هذا البروتين، وهذا ليس غريبا، حيث تستخدم هذه الحشرة الصغيرة منذ عام 1946 في البحث العلمي، بعد اكتشاف أن 75% من الجينات الخاصة بالأمراض التي تصيب الإنسان، لها نظائر يمكن تمييزها فيها.







وخلال الدراسة التي نشرت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني بدورية "نايتشر أيجينج"، نجح الباحثون في تحديد بروتين "سيسترين"، ووجدوا أنه المسؤول عن الآثار المفيدة لنظام التقييد الغذائي، وذلك من خلال زيادة كميته في الذباب. وتمكن الباحثون من إطالة عمر الذباب بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في الخلايا الجذعية في أمعائها وبالتالي حسن من صحتها.

ووجد الباحثون أنه إذا تمت زيادة كمية البروتين في الخلايا الجذعية الموجودة في أمعاء الذباب، فإن هذه الذباب يعيش حوالي 10٪ أطول من الذباب الذي لم يحصل على البروتين، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة كميته فقط في الخلايا الجذعية في الأمعاء، يحمي أيضًا من التأثير السلبي لنظام غذائي غني بالبروتين.





وتقول ليندا بارتريدج، العضو المشارك بفريق البحث في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد "ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة" بالتزامن مع نشر الدراسة: "كشفت نتائجنا في الذباب أن بروتين "سيسترين" هو عامل جديد محتمل لمكافحة الشيخوخة، وتمكنا من إظهار أن الذباب الذي يحتوي عليه غير قادر على ربط الأحماض الأمينية وأظهر تحسنًا في الصحة في ظل نظام غذائي غني بالبروتين".

بارتريدج اعتبرت أن الخطوة التالية تتمثل في "معرفة تطابق وظيفة البروتين في البشر مع تلك المثبتة لدى الذباب، ويمكن القول إن نتائج التجارب التي أجريت على الفئران أيضاً، مبشرة، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن هذا البروتين قد يكون نهجا جديدا في المستقبل لإبطاء عملية الشيخوخة".