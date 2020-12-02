أسباب التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل..مع التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:40 مساءً -

التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل.. من المشاكل الصحية التي تعاني الحامل منها أثناء الحمل، مما يسبب لها القلق؛ خوفاً من تأثير الالتهاب على الطفل، لذلك على كل حامل أن تكون حذرة من الحصول على العدوى؛ فهذه الالتهابات تجلب العديد من المشاكل الصحية بالنسبة لك ولطفلك. وبحثاً عن راحة الحامل والحصول على مزيد من المعلومات المفيدة والمهمة لفهم حقيقة التهاب الجيوب الأنفية وأسبابها وكيفية التعامل معها أثناء أشهر الحمل حالة إصابتك به؛ التقينا والدكتور بهاء عبد الحميد استشاري أمراض النساء والولادة.

التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل

معلومات تهمك عن الجيوب الأنفية

انسداد الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي جيوب الهواء، وتبطن الأغشية المخاطية التي تحيط بك في الخد والجبهة والعينين، وهي التي تسمح بخروج المخاط.

والتهاب الجيوب الأنفية هو التهاب في الجيوب التي تنتفخ بسبب عدم استنزاف وجود المخاط بشكل صحيح، إنها حالة صعبة.

الأعراض التي تظهر يكون من الصعب تشخيصها ما إذا كان سببها التهاباً بالجيوب الأنفية أو بسبب التغيرات الهرمونية.

ويُعتقد أن التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل يحدث بسبب هرمون البروج سترون الذي يجعل الأغشية المخاطية تنتفخ.

وإذا حدث انسداد لا يخرج المخاط وتصاب الجيوب بالتهاب، ومع الالتهاب قد تعانين من انسداد أو سيلان الأنف بشكل مستمر.

يُفضل خفض جرعات الألبان

ويؤدي الانسداد إلى الإصابة بضغط الجيوب الأنفية، انسداد الأنف، احتقان الحلق، الصداع أو الشعور بألم خلف العينين حيث تتجمع كمية زائدة من المخاط في تجويفات الجمجمة.

مع ألم في مواضع مختلفة من الوجه عند الضغط عليها ضغطاً خفيفاً، ويزداد عادة عند الانحناء والاستيقاظ من النوم في الصباح.

يمكن تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية بخفض جرعات الألبان التي تتناولها الحامل.

ولكن لا تلغيها لأنها تعتبر مصدراً للكالسيوم تحتاجينه أنت والجنين.

طرق للعلاج منزلية

شرب السوائل يقاوم التهاب الجيوب الأنفية

وهناك بعض الوسائل المنزلية الآمنة التي يمكن أن تساعدك على تخفيف حدة الألم وتقليل إصابة التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل، وتعمل بعضها على تقوية جهازك المناعي.

شرب كميات كبيرة من السوائل مثل الماء، والحساء، وعصير الليمون ليبقى الجسم رطباً ويساعدك على مقاومة الالتهاب وانسداد الأنف.

استعمال محلول ملحي لترطيب الأنف، ويمكنك صنع المحلول الخاص بك بمزج كوب ماء دافئ وثمن ملعقة صغيرة من الملح وذرة صغيرة من صودا الخبز.

استنشاق الزيوت يفتح القنوات الهوائية

استنشاق الزيوت الأساسية للكافور في جرعات صغيرة؛ بوضع قطرتين على منديل ورقي واستنشاقه لفتح القنوات الهوائية.

يمكن تسخين الماء واستنشاق البخار بعد إبعاده عن النار وتغطية رأسك بمنشفة فيساعد ذلك على فتح المجرى الهوائي للأنف.

رفع الرأس أثناء النوم على وسادتين يمكن أن يسهل التنفس.

ستعمل هذه الوسائل على تخفيف الأعراض على المدى القصير، ولكنها لن تعالج المشكلة

وللعلم الجنين لا يتأثر بالتهاب الجيوب الأنفية الذي تصاب به الأم.

الأعراض المرتبطة بالجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية..يسبب الصداع

قد تواجهين خروج المخاط الأخضر عن أنفك، وقد تواجهين أيضاً صعوبة في التنفس عن طريق الأنف.

قد تواجهين سعالاً شديداً، وتشعرين بالألم والضغط حول الأنف بسبب التورم في المخاط.

خلال فترة الحمل، قد تواجهين أيضاً أعراضاً أخرى مثل الصداع، والتعب، آلام الأذن وفقدان الإحساس إلى حد ما.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية..أثناء الحمل

تورم الأغشية المخاطية..بسبب التهابالجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية ما هو إلا عدوى ناجمة بسبب سوء التصريف الصحي للمخاط من

الأنف على فترات، وعندما تصبح ملتهبة يحدث الانسداد، وفيما يلي الأسباب النموذجية لهذا المرض.

تورم الأوعية الدموية.. يخلق الحمل ضغطاً على جدران الأوعية الدموية التي تتضخم وتظهر أعراض التهاب الجيوب الأنفية مما يؤدي إلى حدوث العدوى.

تورم الأغشية المخاطية.. نظراً لعدم تصريف المخاط، تتورم الأغشية داخل الخياشيم الخاصة بك في نهاية المطاف، وتظهر علامات عدوى التهاب الجيوب الأنفية.

التغيرات في الهرمونات.. هرمون البروج سترون والذي يعرف باسم هرمون الحمل، وهو أحد أسباب حدوث التهاب الجيوب الأنفية في فترة الحمل.

خيارات طبية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل

التغيرات الهرمونية..تسبب التهاب الجيوب الأنفية

في معظم الحالات، تؤدي التغيرات الهرمونية إلى حدوث التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل.

ورغم أن التهاب الجيوب الأنفية هو عدوى مملة، ولكن يمكن الحصول على بعض العلاجات الفعالة خلال فترة الحمل.

خيارات علاجية يمكن أن تخفف من الألم

1 - مكملات فيتامين - سي - من أجل رفع الحصانة ولمنع التهاب الجيوب الأنفية.. أنت تحتاجين أيتها الحامل إلى تناول مكملات فيتامين - سي - مع خفض منتجات الألبان التي قد تؤدي إلى تخزين الكالسيوم الكافي في الجسم.

2 - الوخز بالإبر..هذا العلاج الصيني القديم، الذي ينطوي على التطهير وإبرة غير مؤلمة، وقد تساعدك على تحفيز الطاقات الداخلية الخاصة بك وحل المشاكل العضلية التي قد تؤثر على تصريف المخاط.

3 - المضادات الحيوية يجب تجنب الأدوية، وخصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فالأدوية يمكنها الانتقال بسهولة إلى الجنين عبر المشيمة، وقد تحدث له بعض أضرار النمو، ويُشترط أن تؤخذ تحت إشراف طبيب التوليد.

المياه..تعالج مشكلة الجيوب الأنفية

4 – المياه..الماء هو السلاح الأكثر أماناً والذي يمكن أن يستخدم لعلاج مشكلة الجيوب الأنفية أثناء الحمل...لذا يجب عليك أن تأخذي كمية كافية من المياه من أجل الحفاظ على رطوبتك مع تجنب الماء البارد.

5 – البخار..هو وسيلة فعالة جداً لتخفيف المخاط وتخفيف الصرف الخاص بها. وذلك لأن تجمع المخاط يمثل أرضاً خصبة للعدوى البكتيرية المتزايدة.

6 - زيت الكافور..يمكنك إضافة قطرتين من زيت الأوكالبتوس إلى الأنسجة وشم ذلك لمسح احتقان الأنف الخاص بك...إضافة هذا الزيت إلى وعاء من الماء الساخن لأخذ البخار مع وضع منشفة على رأسك، وذلك لأن احتقان الأنف يؤدي إلى نقص في إمدادات الأوكسجين لك ولطفلك.

طفلك لن يتأثر مباشرة، ولكن تربية الكائنات الدقيقة بسبب تراكم المخاط الأنفي يزيد من فرص حدوث المخاض قبل الأوان.. لذا فمن المهم جداً علاج التهاب الجيوب الأنفية أثناءالحمل فالالتهابات غير المعالجة يمكنها أن تنتشر.

والآن عزيزتي الحامل، هل لديك استفسارات حول أسباب التهاب الجيوب الأنفية أثناء الحمل؟ اكتبيها في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.