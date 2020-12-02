عادات صباحية تمنعك من خسارة الوزن … توقف عنها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 3:59 مساءً

يسعى العديد من الاشخاص للحفاظ على رشاقتهم أو خسارة المزيد من الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولكن لا ينجح بعض الأشخاص في تحقيق خسارة الوزن على الرغم من اتباع النظام الصحي، لماذ؟

تعتبر العادات التي نمارسها بشكل يومي، من أسلوب الحياة التي نعيشها وأنواع الطعام التي نتناولها من أهم المعايير التي تقاس وتبنى من خلالها الصحة الجسدية العامة.

تعد العادات اليومية من أهم الأشياء التي يجب ضبطها في الحياة، نظرا لتكرارها المستمر بشكل يوم وروتيني في معيشتنا، ما يجعل من آثارها مضاعفة على صحتنا.

ويتبع الكثيرون أنظمة الريجيم القاسية بهدف خسارة الوزن، لكن الأغلب يلاحظ عدم انخفاض الوزن لديه بشكل سريع، أو عدم وجود أي تغيير في شكل جسده، وذلك بحسب الخبراء، ربما يعود لعادات نمارسها بشكل يومي تحد من خسارة الوزن.

ونشرت صحيفة “لها” المتخصصة بشؤون المرأة، مقالا مقتضبا أشارت فيه إلى وجود عاديتين صباحيتين تمنعان خسارة الوزن، لذلك يجب الحذر منها عند العمل على بعض أنظمة الريجيم، أو لدى الأشخاص الراغبين بالحفاظ على مستوى محدد من الوزن.

العادة الأولى، وهي منع الشمس من الدخول إلى غرفة النوم صباحا، حيث يعتبر ضوء الصباح من العناصر الضرورية جدا للصحة العامة، فهو يساعد على الاستيقاظ المبكر، كما أن أشعة الشمس تلعب دورا مهما جدا بتحفيز عملية الأيض وتعد الجسم للقيام بالأنشطة اليومية بشكل صحيح.

لذلك ينصح الخبراء بتعرض الجسم لأشعة الشمس صباحا من 20 إلى 30 دقيقة بعد النهوض من السرير.

العادة الثانية، التي يقوم بها الكثير من الأشخاص في وقتنا الحالي، خصوصا مع توفر أصناف الحليب المعلب، هو خلط الأطعمة مع القهوة الصباحية.

تعتبر القهوة من مضادات الأكسدة القوية والطبيعية، وهي مفيدة جدا لعملية الهضم، لكن عند إضافة بعض الأصناف أو المأكولات إليها تفقد خصائصها وتصبح من المشروبات التي تحد من إنقاص الوزن، بل إن إضافة بعض أنواع المحليات يساعد في زيادة الوزن.

وينصح بشرب القوة من دون سكر ومن دون إضافة الحليب أو المحليات أو أي إضافات أخرى.

كما أشارت الصحيفة إلى إمكانية تناول بعض المشروبات بدلا من القهوة الصباحية، كالشاي الأخضر المفيد الذي يزود الجسم بكمية كبيرة من مضادات الأكسدة ويعتبر من المشروبات المحفزة للنشاط والحيوية.