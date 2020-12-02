علاج الناسور العصعصي من مطبخك بدون جراحة

علاج الناسور العصعصي من العلاجات التي يبحث عنها الكثيرون خاصة وأنه يحدث بشكل أساسي عند الرجال، والأشخاص الذين يتعين عليهم الجلوس لفترة طويلة من الزمن.

على الرغم من أنه ليس خطيرًا جدًا، إلا أنه إذا ترك دون علاج، يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل والألم والانزعاج.

إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن تجربتها للتخلص من الناسور العصعصي.

أسباب تكوّن الناسور العصعصي غير واضحة، إنه تكوين يشبه الكيس يتراكم تحت الجلد والشعر والخلايا الميتة والشوائب الأخرى.

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يمكن أن يتكون الكيس نتيجة لعدة أسباب، وأكثرها شيوعًا هو نمو الشعر تحت الجلد والذي يسبب تهيج الجلد. هذا يمكن أن يؤدي إلى تكوين كيس.

يمكن أن تصاب الأكياس بالعدوى وتؤدي إلى تكوين جيب مملوء بالقيح، والمعروف باسم الخراج.

على الرغم من أن معظم هذه الأكياس يمكن علاجها في المنزل لذلك من الأفضل البدء في أي من العلاجات المنزلية العديدة المتاحة لعلاج الناسور العصعصي، وتجنب التدخل الجراحي تمامًا.

فيما يلي أفضل العلاجات المنزلية لعلاج الناسور العصعصي:

1. علاج الناسور العصعصي بزيت شجرة الشاي:

يعتبر زيت شجرة الشاي عنصرًا سحريًا عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة. وهو أحد مضادات الأكسدة ذات الخصائص المذهلة المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل الطفح الجلدي والدمامل وما إلى ذلك، وحتى منع المزيد من فرص الإصابة.

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كيفية استخدام زيت شجرة الشاي للكيس الشعري:

نصب 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي على قطعة من القطن، ونضعها فوق موقع الناسور وتثبيته بضمادة. نتركه لبضع ساعات في كل مرة ونكرره مرتين يوميًا، حتى يشفى الكيس الشعري.

2. علاج الناسور العصعصي بزيت الخروع:

زيت الخروع مفيد بشكل خاص في تقليل تورم الناسور العصعصي. كما أنه يساعد في التخلص من العدوى التي قد تكون موجودة داخل الكيس ويسرع عملية الشفاء.

كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج الناسور العصعصي:

ببساطة نضع 2-3 قطرات من زيت الخروع، وفركها على الكيس وتركها. يمكن أيضًا تغطية الموقع بوضع قطن مبلل عليه. تكرر العملية 2-3 مرات كل يوم.

3. علاج الناسور العصعصي بالبصل:

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الخصائص المضادة للميكروبات للبصل مفيدة للغاية في علاج الناسور العصعصي. يساعد على إزالة العدوى وفي النهاية يمنعك من الخضوع للجراحة .

طريقة الاستخدام: نحضر شريحة سميكة من البصل ونربطها فوق الكيس باستخدام ضمادة، وتغيير قطعة البصل كل بضع ساعات.

4- علاج الناسور العصعصي بصودا الخبز:

تساعد صودا الخبز على تقليل التورم وتهدئة الجلد المتهيج. كما أن استخدام الخل في العلاج يساعد على تثبيت عملية الشفاء بسبب خصائص الخل المضادة للميكروبات.

طريقة الاستخدام: اخلطي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ونصف ملعقة صغيرة من الخل لتشكيل عجينة. ضعي الخليط على الكيس واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اغسليه بالماء بعد ذلك.

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5. علاج الناسور العصعصي بملح إبسوم:

يعتبر ملح إبسوم علاجًا رائعًا لعلاج الدمامل والأكياس؛ لأنه يساعد على تصريف السائل الذي يتكون داخل الكيس. يساعد الملح أيضًا في تقليل الالتهاب ويساعد على إدارة الألم عن طريق تهدئة المنطقة.

طريقة الاستخدام: في حمام بماء دافئ نضع 4-5 ملاعق صغيرة من ملح إبسوم. الجلوس لمدة 15-20 دقيقة وتكرر العملية كل يوم .

6. علاج الناسور العصعصي بالعسل:

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العسل مطهر طبيعي، له خصائص مضادة للالتهابات. هذا هو السبب في أن العسل مع القليل من القرفة مفيد للغاية في الحد من الناسور. القرفة لها خصائص تجديد الأنسجة التي يمكن أن تساعد في التئام الجرح بشكل أسرع.

طريقة الاستخدام: نضع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في ملعقتي عسل وتشكل عجينة. نضعها على موقع الكيس ونتركه لأطول فترة ممكنة. تكرر العملية مرتين يوميًا.

7- علاج الناسور العصعصي بزيت جوز الهند:

زيت جوز الهند من المواد الطبيعية المفيدة للغاية للبشرة. له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تساعد في علاج الناسور العصعصي.

طريقة الاستخدام: نأخذ نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند العضوي السائل ونطبقه على الناسور العصعصي. نستخدمه مرتين يوميًا ونتركه لمدة ساعتين في كل مرة.

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