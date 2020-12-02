القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بالذكرى الـ49 لقيام اتحاد دولة التسامح والسلام والإنسانية. ويرافق هذه الاحتفالات مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تزين مختلف إمارات الدولة. ونصحت هيئة الصحة بدبي المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. الإنفوجراف التالي يوضح أبرز هذه الإجراءات الوقائية:



كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. نصائح للاستمتاع بعطلة اليوم الوطني في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.