شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء فى الشتاء.. منها الزنجبيل والتفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشره موقع انديان تايمز indian times ، عن بعض الأطعمة التي تشعرك بالدفء خلال فصل الشتاء، وتمنحك شعور بالنعاس والكسل خلال الطقس البارد، حيث تحتوى تلك الأطعمة على الألياف والفيتامينات التي تمنحك الشعور بالدفء، بعيدا عن تناول المقليات والوجبات السريعة.

وتتمثل تلك الأطعمة التي تمنحك الشعور بالدفء في الآتي:

1.التفاح نظرا لأنه غنى بالبوليفينول الذي يساعد في صحة الجهاز الهضمي ويحميك من السرطان والربو، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ومنخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم وبالتالي مفيد لمرضى السكر، كما أنه يساعد على إزالة حمض البوليك من الجسم.

2. البصل والذى يساعد على إبقاء الجسم دافئاً في الشتاء و يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويمكنك تناول كوب ساخن من حساء البصل عند شعورك بالبرودة.

3. إضافة الثوم الى نظامك الغذائي يسهم في تنظيم نسبة السكر في الدم و يساعد على تقليل الغازات وتخفيف الإمساك وعلاج العدوى ويعتبر طعامًا دافئًا .

4.الزنجبيل الذى يملك خصائص حرارية تساعد على الشعور بالدفء، كما أنه يساعد على زيادة التمثيل الغذائي، وتعزيز تدفق الدم .

5. تناول المكسرات الغنية بمركبات الفوسفور والتي تعد بمثابة مصدر وقود كبير خلال الطقس البارد وتتمثل في اللوز والجوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور السمسم.

6. الكركم لابد من اضافته الى وجباتك اليومية لأنه يملك تأثير وقائي على بطانة الأمعاء والكبد ويساعد الجسم على تكسير الطعام الذي يحسن امتصاص العناصر الغذائية ويساعد على محاربة الالتهابات ويساعد على حماية القلب ويفيد في علاج التهاب المفاصل.

7.اللحوم الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج لها تأثير تدفئة على الجسم، نظرا لأنها غنية البروتينات تأثير حراري يزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.