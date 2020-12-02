أطعمة عديدة تعمل كمضاد للالتهابات يمكنك تناولها فهي تساعد جسمك على الدفاع عن نفسه من العدوى والإصابة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى زيادة الوزن والأمراض .

ومع ذلك، تظهر الدراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تقاوم الالتهابات. إليك أبرز الأطعمة المضادة للالتهابات.

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1 -التوت

التوت عبارة عن ثمار صغيرة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن.

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين. هذه المركبات لها تأثيرات مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

في دراسة أخرى، كان لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتناولون الفراولة مستويات أقل من علامات التهابية معينة مرتبطة بأمراض القلب.

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2 الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا كبيرًا للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، على الرغم من أن جميع أنواع الأسماك تحتوي على بعض أحماض أوميجا 3 الدهنية، إلا أن هذه الأسماك الدهنية من أفضل المصادر.

سمك السالمون

السردين

سمك مملح

الأنشوجة

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3. البروكلي

البروكلي مغذٍّ للغاية؛ أظهرت الأبحاث أن تناول الكثير من الخضروات الصليبية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان قد يكون هذا مرتبطًا بالتأثيرات المضادة للالتهابات لمضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

البروكلي غني بالسلفورافان، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهاب عن طريق تقليل مستويات السيتوكينات و NF-kB، التي تسبب الالتهاب.

4 الأفوكادو

قد يكون الأفوكادو أحد الأطعمة الخارقة، فهو مليء بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية.

كما أنها تحتوي على الكاروتينات والتوكوفيرول، والتي ترتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل مركب واحد في الأفوكادو من التهاب خلايا الجلد الفتية.

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5. الشاي الأخضر

ربما سمعت أن الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر والسمنة وغيرها من الحالات.

ترجع العديد من فوائده إلى خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وخاصة مادة تسمى epigallocatechin-3-gallate (EGCG).

6. الفلفل

الفلفل الحار يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات.

يوفر الفلفل الحلو مادة كيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي قد تقلل علامة واحدة من الضرر التأكسدي لدى الأشخاص المصابين بمرض الساركويد، وهو مرض التهابي.

يحتوي الفلفل الحار على حمض سينابيك وحمض الفيروليك، مما قد يقلل الالتهاب.

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7. الفطر

الفطر منخفض جدًا في السعرات الحرارية وغني بالسيلينيوم والنحاس وجميع فيتامينات ب.

كما أنها تحتوي على الفينولات ومضادات الأكسدة الأخرى التي توفر حماية مضادة للالتهابات.

ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن عيش الغراب في الطهي يقلل من المركبات المضادة للالتهابات بشكل كبير. وبالتالي، قد يكون من الأفضل تناولها نيئة أو مطبوخة قليلاً.

8. العنب

يحتوي العنب على مادة الأنثوسيانين التي تقلل الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة والزهايمر واضطرابات العين.

يعتبر العنب أيضًا أحد أفضل مصادر الريسفيراترول، وهو مركب آخر له العديد من الفوائد الصحية.

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9. الكركم

يقلل الكركم من الالتهابات المتعلقة بالتهاب المفاصل والسكري وأمراض أخرى.

في الواقع، أدى تناول جرام من الكركمين يوميًا مع البيبيرين من الفلفل الأسود إلى انخفاض ملحوظ في علامة الالتهاب CRP لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي

ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من الكركمين لتجربة تأثير ملحوظ من الكركم وحده.

10. زيت الزيتون البكر الممتاز

زيت الزيتون البكر الممتاز من أصح الدهون التي يمكنك تناولها.

ضعي في اعتبارك أن زيت الزيتون البكر الممتاز يقدم فوائد مضادة للالتهابات أكبر من تلك التي توفرها زيوت الزيتون المكررة.

تناول الناس 280 جرامًا من الكرز يوميًا لمدة شهر واحد، انخفضت مستويات مؤشر الالتهاب CRP.

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