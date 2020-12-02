كورونا حول العالم.. تراجع إصابات الهند وارتفاع وفيات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونا و194 ألفا و692 حول العالم.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و486 ألفا و829، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 44 مليونا و442 ألفا و109 حالة، الأربعاء.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





انخفاض نسبي في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 8083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ارتفاعا من 4005، الإثنين، لكن دون مستوى العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ منتصف سبتمبر أيلول.

وارتفع عدد الوفيات في فرنسا بسبب عدوى كوفيد-19 بواقع 775، إلى 53506.

وبلغ المتوسط المتحرك للوفيات في 7 أيام 467، منخفضا عن مستوى 500 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا مليونين و 230571، وهي خامس أعلى حصيلة في العالم.





ارتفاع وفيات أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و447 ألفا و627 حالة، بزيادة 152 ألفا و22 إصابة عن الحصيلة السابقة،

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 267 ألفا و302 حالة بعد تسجيل 1251 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.





13430 إصابة جديدة في بريطانيا

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 13430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعا من 12330، الإثنين

كما سجلت بريطانيا 603 حالات وفاة ارتفاعا من 205, الإثنين.





تراجع إصابات الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند ظلت أدنى من 50 ألفا لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مع تسجيل 36604 إصابات جديدة بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حاليا إلى 9.5 مليون، لكن العدد اليومي في تناقص منذ بلوغه الذروة في سبتمبر/ أيلول الماضي رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات مزدحما.

وكانت الزيادة اليومية في عدد الإصابات يوم الأربعاء أقل من 40 ألفا لليوم الثالث على التوالي وفقا لإحصاء رويترز.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات زاد 501 ليصل الإجمالي إلى 138122.



