تحذير من أزمة جوع بأمريكا.. هاريس تعد بمعالجة الأزمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس من أن هناك أزمة جوع في أمريكا بسبب كورونا، لكنها تعهدت باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التحديات.

وقالت هاريس إن الإدارة الأمريكية الجديدة اختارت الفريق المناسب لإدارة الفترة الحالية، والتي تعاني فيها البلاد بسبب تفشي كورونا.



وأضافت هاريس خلال مؤتمر تقديم الفريق الاقتصادي لجو بايدن، أن أمريكا تعاني حاليا من أزمة جوع بسبب تفشي وباء كورونا، وأن عددا كبيرا من الأمريكيين أصبحوا يعانون كل شهر لدفع الفواتير الخاصة بهم.

وتابعت، أن الفريق الاقتصادي الذي تم اختياره جاهز للعمل من اليوم الأول لحل الأزمات التي يواجهها الشعب الأمريكي، وهذا الفريق الاقتصادي هو الذي يستحقه الأمريكيون في تلك الفترة الصعبة.

وبحسب منظمة "فيدينك أمريكا"، وهي أكبر مجموعة إغاثة من الجوع في الولايات المتحدة، يعاني 56 مليون أمريكي من انعدام الأمن الغذائي.

وهنأت هاريس الرئيس جو بايدن على اختيار تلك العقول المناسبة لكي تعيد الاقتصاد مرة أخرى لمساره الطبيعي.

وأعلن الرئيس الأمريكي الجديد في وقت لاحق اختيار جانيت يلين وزيرة للخزانة ضمن إدارته، وتعتبر يلين أول أمريكية تتولى هذا المنصب، وتبلغ من العمر74 عامًا، ويُنسب إليها المساهمة في الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي حدثت عام 2008.