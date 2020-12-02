إخلاء سبيل سلمى الشيمي بعد اعتقالها بسبب صور جريئة عند هرم سقارة

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

قررت النيابة المصرية، مساء الثلاثاء، إخلاء سبيل عارضة الأزياء سلمى الشيمي، صاحبة ”فوتوسيشن سقارة“، ومصورها، بكفالة 500 جنيه مصري لكل منهما، بعد اتهامهما بتصوير منطقة أثرية دون تصريح.



وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، ألقت القبض على سلمى الشيمي، الاثنين، إثر إجرائها جلسة تصوير جريئة في منطقة هرم سقارة الأثرية أثارت بها ضجة واسعة في مواقع التواصل.

وأكدت مصادر أمنية، أنه على إثر الواقعة، تم استدعاء موظفين بين إداريين ومفتشين في منطقة هرم سقارة للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة، والوقوف على طريقة دخول العارضة ومعدات التصوير للمنطقة.

وأثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، غضبًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي بعد التصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية أزياء فرعونية جريئة، حيث اعتبر كثيرون المقطع مسيئًا للحضارة المصرية القديمة ولقيم المجتمع.