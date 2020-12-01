شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض تحذرك من إصابتك بالإيدز لا يمكن تجاهلها.. أهمها الحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني العديد من النساء من أعراض فيروس نقص المناعة "الإيدز" دون اكتشاف حقيقة إصابتهن بالمرض، نتيجة نقص الوعى بالأعراض التي تساعدك في الكشف مبكرًا عن الإصابة، خاصة أنه يودى بحياة مليون شخص كل عام، والذى يعد من أهم التحديات التي تواجه دول العالم خلال الوقت الراهن.

وكشف تقرير نشره موقع Blod sky، حول أبرز الأعراض التي تنبهك إلى احتمالية اصابتك بفيروس نقص المناعة:

1.إصابتك بعدوى الخميرة والالتهابات البكتيرية المستمرة قد تكون مؤشرا قويا لإصابتك بالإيدز، نظرًا لأن جهاز المناعة يكون ضعيفًا للغاية فيصعب على الجسم مقاومة الجراثيم والبكتيريا التي تتطور لتسبب داء المبيضات المهبلى.

2. تغير مواعيد الدورة الشهرية قد ينبهك لإصابتك بالإيدز خاصة إذا اختلفت معدلات تدفق الدورة الشهرية عن معدلها الطبيعي، أو قد يتطور الأمر وتنقطع بشكل مفاجئ.

3. مرض التهاب الحوض وهو عدوى تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية وتتركز في الرحم وقناة فالوب استمرارها أكثر من مرة قد يكون مؤشرًا للإصابة.

4. فيروس الورم الحليمى البشرى الذى يكون أكثر نشاطًا لدى المصابين بفيروس نقص المناعة.

5. الحمى والتعرق الليلى حيث يعاني الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من حمى منخفضة الدرجة، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 37.7 درجة مئوية و38.2 درجة مئوية.

6. تورم الغدد الليمفاوية والتي تظهر عندما يبدأ فيروس نقص المناعة البشرية في الانتشار في الجسم، حيث ينتقل الجهاز المناعي على الفور إلى وضع الحماية، ما يتسبب في تضخم الغدد الليمفاوية.

7. الطفح الجلدي من الأعراض الشائعة الأخرى لفيروس نقص المناعة البشرية مشاكل الجلد ويكون على شكل قروح على جلد الفم والأعضاء التناسلية والشرج.

8.أعراض شبيهة بالإنفلونزا في الأسابيع الأولى من الإصابة بالفيروس، مثل الحمى والصداع ونقص الطاقة وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي.