18 شهرا أخرى من الحذر.. توقعات إيطالية باستمرار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن اليوم الذي يمكننا القول فيه إننا هزمنا كورونا لا يزال بعيدا، ورغم انتظار لقاح فعال مضاد، لكن الكل يتساءل، لمتى تستمر الجائحة؟

ووفقاً لتوقعات سيلفيو بروسافيرو، رئيس المعهد الوطني الإيطالي للصحة، يستمر وباء "كوفيد-19" لمدة أكثر من عام على الأقل، حسب موقع "today" الإيطالي.

كما قال بروسافيرو: "ما سببه الوباء هو إجهاد لم يكن دقيقاً، مثل الزلزال أو الفيضانات، ويبدو أنه سيرافقنا لمدة عام ونصف تقريباً، وعلينا تنفيذ استراتيجيات التكيف التي ستترك بصماتها في المستقبل، والتي ربما يستمر بعضها بشكل دائم".





من ناحية أخرى، عندما سألوا فرانكو لوكاتيللي، رئيس المجلس الصحي الأعلى الإيطالي، عن موعد تحول كوفيد إلى ذكرى بعيدة، أعطى تنبؤاً أكثر تفاؤلاً من بروسافيرو قائلاً: "أتمنى أن يكون ذلك في نهاية صيف وبداية خريف 2021، ثم نحتاج إلى فهم المدة التي تستغرقها المناعة ومدة استمرارها وفقاً لمختلف الفئات العمرية".

كما أضاف: "إذا استمر الوباء حتى عام 2022، سيظل اللقاح هو الخيار الأقرب الذي يمكن أن يعيدنا إلى الحالة الطبيعية الجزئية، يجب وصول الجرعات الأولى من اللقاح في بداية العام المقبل".

وأكد أيضاً أنه بحلول نهاية شهر يناير/كانون الثاني في إيطاليا، ستبدأ حملة التطعيم والحقن بلقاح فايزر الخاص بشركة فايزر لتصنيع الأدوية.

كما أوضح لوكاتيللي أن الفئات التي ستكون أول من يتلقى اللقاح هم العاملين في مجال الصحة، والعاملون في المجال الصحي الفرعي، ثم المرضى، ثم كبار السن في دور رعاية المسنسن والذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً.





وانخفض منحنى الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال اليومين الأخيرين، سواء من حيث الحالات المصحوبة بأعراض أو فيما يخص الحالات الإيجابية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الاثنين، تسجيل 16377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض 20648 عن اليوم السابق، بالإضافة إلى 672 وفاة مقابل 541 الأحد.

