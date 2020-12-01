لن تصدقوا … العنب يحمي من هذا الألم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 08:20 مساءً - منذ 55 دقيقة

يعتبر العنب من أفضل الفواكه على الإطلاق، وذلك بسبب طعمه الحلو والشهي، وكذلك بسبب فوائده الكبيرة التي تحمي من الأمراض والآلام.

قد يصاب الإنسان في أي وقت بآلام الظهر، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات حياته.

لمواجهة هذا الألم تنصح دراسات علمية وخبراء بتناول نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات ومن بينها العنب، حسبما ذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العنب غني بمضاد الالتهاب المعروف باسم “ريسفيراترول”، الذي اكتشف العلماء أنه يتصدى للشعور بالألم.

ويتركز هذا المضاد للالتهاب في أغلب الأحيان في قشور وبذور العنب وكذلك التوت، ويعمل على إبطاء عملية تدهور فقرات العمود الفقري للمريض.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مايكل ليفين الذي يعمل في مؤسسة “تشيروكير” تأكيده أن العنب يحتوي على مركب شبيه بمضادات الأكسدة يخفف من آلام الظهر.

كما أشار إلى أنه يمنع إنزيمات معينة من المساهمة في تدهور الأنسجة وبشكل خاص في منطقة الظهر.

وذكرت الصحيفة أن الشعور بآلام الظهر قد يكون ناتجا عن أخذ وضع خطأ أثناء النوم، أو جراء التعرض لإصابة بسيطة.

ونصحت بعدم الشعور بالقلق من آلام الظهر، مشيرة إلى أن هذه الحالة المرضية يوف تتحسن بشكل تلقائي خلال أسابيع أو أشهر.