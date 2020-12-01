شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هارفارد: الأرز الأبيض يرفع مستوى السكر بالدم مثل تناول السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثيه أجراها علماء كليه الطب بجامعه هارفارد أن الأرز الأبيض يحتوى على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من الأرز البني حيث تتم معالجة الأرز الأبيض بشكل كبير ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري إذا تم تناوله بانتظام ، مثل كل يوم.

ووفقا لموقع insider بسبب الطريقة التي يعالج بها الجسم الأرز الأبيض ، قالت كلية الطب بجامعة هارفارد أن له نفس تأثير تناول "سكر المائدة النقي" ، وهو ليس مفيدًا للصحة العامة، مؤكدين أنه ليس من الصحي تناول الأرز الأبيض مثل تناول الأرز البني أو بدائل معالجة أقل تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والبروتين والألياف.

ويعتمد أكثر من نصف سكان العالم على الأرز كغذاء أساسي يعتبر الأرز الأبيض أكثر شيوعًا من الأرز البني لأنه يتمتع بعمر افتراضي أطول ويتم نقله بسهولة أكبر ومع ذلك ، فإن الأرز الأبيض أقل تغذية أيضًا.

الفرق بين الأرز الأبيض والبني

الأرز الأبيض والبني ليسا من الأنواع المختلفة في الواقع ، معظم الأرز الذي نأكله هو نفس النوع أوريزا ساتيفا الفرق هو أن الأرز البني يتكون من جزأين مميزين يفتقر إليهما الأرز الأبيض، النخالة ، وهي الطبقة الخارجية الصالحة للأكل لحبوب الأرز، الجرثومة ، وهي الجزء التناسلي من الحبوب.

هذه لا تعطي الأرز البني لونه فحسب ، بل إنها أيضًا أكثر أجزاء الأرز كثافة بالمغذيات أحد الجوانب السلبية هو أن الدهون الموجودة في النخالة والبذرة تجعل الأرز البني يفسد بسرعة أكبر من الأرز الأبيض. متوسط ​​العمر الافتراضي للأرز البني حوالي ستة أشهر.

على النقيض من ذلك ، فإن الأرز الأبيض هو ما تبقى بعد صقل الحبوب وإزالة النخالة والجراثيم هذا يجعل الأرز الأبيض ينضج بشكل أسرع ويمنحه مدة صلاحية أطول وهذا يعني أيضًا أن الأرز الأبيض يحتوي على عناصر غذائية أقل من الأرز البني.

وأكد الباحثين أنه عندما تتخلص من النخالة والبذرة في الأرز فهذا يزيل الكثير من فوائده وأبرزها:

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الكالسيوم :وهو مهم لصحة الأسنان والعظامالدهون:وهي تتكون من دهون صحية غير مشبعة مهمة لصحة القلب والأوعية الدمويةالفوسفور:الذي يتعاون مع الكالسيوم لتكوين عظام وأسنان قويةالفيتامينات B1(الثيامين) و(النياسين) ، مما يساعد على إبقاء الجهاز العصبي يعمل بشكل صحيحالبروتينالذي يساعد في بناء العضلات وضروري للنمو والتطورالمغنيسيوم:وهو مهم للوظيفة العصبية المناسبة ، من بين العديد من الفوائد الأخرى