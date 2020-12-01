شكرا لقرائتكم خبر عن علماء إسبان: فيروس كورونا الحاد ينتج أجسام مضادة ومناعة على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نشرها فريق من العلماء بأسبانيا أن فيروس كورونا الحاد يمكن أن ينتج أجسامًا مضادة عالية التأثير على المدى الطويل، وتأتي نتيجة هذه الدراسة المطمئنة في ظل القلق بشأن ما إذا كانت المناعة الوقائية ضد فيروس كورونا لا تستمر لفترة كافية لمنع العدوى مرة أخرى بعد فترة وجيزة من الشفاء.

ووفقا لموقع "نيوز ميديكال" فقد أكد العلماء أن معادلة المناعة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 8 أشهر، على الرغم من الانخفاض الحاد في عيارالأجسام المضادة خلال هذا الوقت

وتضمنت الدراسة 210 مريضًا مصابين بعدوى كورونا التي تم تأكيدها عن طريق اختبار تفاعل النسخ العكسي للبوليميراز المتسلسل (RT-PCR) للحمض النووي الفيروسي.

تعود الحالات إلى الموجتين الأولى والثانية من الجائحة في كاتالونيا بإسبانيا ضمت المجموعة 106 مصابين بعدوى خفيفة والباقي مصابون بعدوى خطيرة تتطلب دخول المستشفى بسبب ضيق التنفس.

تم الحصول على العينات على مدار 240 يومًا من المتابعة وتم العثور على معظم المشاركين لتطوير الأجسام المضادة التي تحيد الفيروسات الكاذبة التي تعبرعن مستضدات كورونا، ومع ذلك، كان العيار الأقصى في الحالات الخفيفة أقل 10 مرات عند مستوى الذروة مقارنة بالمرضى في المستشفى.

خلال المرحلة الحادة ، كان عدد الملاحظات التي تم أخذها على الأفراد في المستشفى أعلى، مما سمح بتحديد شكل الاستجابة المبكرة في كلتا موجتي الوباء.

وتقدم النتائج الأمل في أن الإصابة الشديدة بكورونا مرتبطة بالحماية طويلة الأمد ضد الإصابة مرة أخرى ومع ذلك ، تُظهر البيانات المأخوذة من دراسات سابقة لفيروس كورونا البشري أن عيارات الأجسام المضادة تقع في غضون 1-2 سنوات من الإصابة، ولا تتوفر بيانات لقاح لهذه الفيروسات لتقديم أي مقارنات وبالتالي، فإن المتابعة المستمرة لهذه المجموعة من الأفراد ستساعد في فهم كيفية تغير الاستجابة المناعية على المدى الطويل.