806 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا.. وشفاء 391

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في آخر 24 ساعة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، بتسجيل 391 حالة شفاء و13 وفاة في الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 315 إصابة و306 حالات شفاء، وحالتي وفاة.

وذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 82 ألفا و417 شخصًا، بينهم 28 ألفا و12 حالة نشطة، ووفاة 1196 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.