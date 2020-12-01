شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم شركة آبل في إيطاليا بـ 10 ملايين يورو بسبب إعلانات مقاومة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت هيئة المنافسة والأسواق الإيطالية غرامة على شركة «آبل ديستربيوشن إنترناشيونال» و«آبل إيطاليا إس آر إل» بمبلغ قدره 10 مليون يورو.

وأكدت الهيئة وفقا لما جاء في وكالة سبوتنيك «أن إحدى الانتهاكات تتعلق بتوزيع رسائل إعلانية حول موديلات»آيفون 8«و»لاس 8«و»إكس آر«و»إكس إس«و»إكس ماكس«و»آيفون 11«و»آيفون 11 برو«و»آيفون 11 ماكس برو«، والتي ادعت أن الهواتف الذكية مقاومة للماء حتى عمق 1 إلى 4 أمتار ولمدة 30 دقيقة».

ولم توضح الإعلانات أن هذه الخصائص تظهر فقط عند استيفاء شروط معينة، على سبيل المثال، أثناء الاختبارات المعملية الخاصة وباستخدام المياه الساكنة والنقية، وليس في ظل الظروف العادية لاستخدام المستهلك.

في هذا السياق، اعتبرت هيئة مكافحة الاحتكار أن رفض شركة آبل شمل حالات التلف الناتج عن السوائل في الضمان بهدف خداع المستهلكين، وبالتالي انتهاك لحقوقهم.

يذكر أن شركة آبل قد تطلق أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2022. كما أعلنت الشركة سابقا إطلاق برنامج «آبل ستور سمول بيزنس بروغرام» يدعم الشركات الصغيرة ما يخفض تعريفات المطورين