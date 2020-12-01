شكرا لقرائتكم خبر عن إدعاءات وشائعات.. لقاح الأنفلونزا يسبب نتيجة إيجابية لاختبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهور فيروس كورونا الجديد، تم تداول الكثير من الإدعاءات الكاذبة والشائعات في جميع أنحاء العالم واتخذ الناس احتياطات وتدابير إضافية لحماية أنفسهم من الفيروس، ومن الشائعات التي أثيرت مؤخراً أنه لا يجب إجراء اختبار فيروس كورونا إذا كنت قد حصلت على لقاح الأنفلونزا، وادعى البعض أن لقاح الأنفلونزا قد يؤدي لظهور نتيجة إيجابية لفيروس كورونا في التحليل وهذا غير صحيح، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وفي الآونة الأخيرة، امتنع العديد من الأشخاص عن إجراء الاختبار، مدعين أنه بينما يعانون من نزلات البرد أو الأنفلونزا أوإذا أخذوا لقاح الإنفلونزا، فمن المؤكد أنهم سيصابون بالفيروس.

العلاقة بين نزلات البرد واختبار كورونا

عندما يتعلق الأمر بربط نزلات البرد باختبار إيجابي لـ كورونا، فكل ذلك يعود إلى اختبارات الأجسام المضادة تأخذ هذه الاختبارات عينات من الدم وتكشف عن البروتينات الخاصة بالمرض التي تنتجها خلايا الدم البيضاء لمحاربة الفيروس ومعرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بعدوى سابقة ومع ذلك ، لا ينبغي الخلط بينه وبين الاختبار التشخيصي.

وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، "تُظهر نتيجة الاختبار الإيجابية أنه قد يكون لديك أجسام مضادة من عدوى بالفيروس المسبب لـ كورونا. ومع ذلك ، هناك احتمال أن النتيجة الإيجابية تعني أنك لديك أجسام مضادة من عدوى بفيروس مختلف من عائلة الفيروسات نفسها (تسمى الفيروسات التاجية).

لقاح الانفلونزا وفيروس كورونا

فيما يتعلق بالإنفلونزا، فإن الفيروسات التي تسببها وتلك التي تحدد الفيروس التاجي مختلفة تمامًا ومميزة، سبب الانفلونزا هو فيروس الانفلونزا وليس فيروس كورونا لذلك ، فإن الإصابة بالأنفلونزا أو التطعيم ضدها لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية لـ كورونا.

ووفقًا لمتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، يتم فحص جميع الاختبارات التي أذنوا بها لفيروس كورونا على وجه التحديد من حيث التفاعل المتبادل مع فيروس الأنفلونزا لكن لم يلاحظ أي منهم التفاعل المتبادل مع أي من الاختبارات.

وفقًا لدراسة حديثة ، فإن الادعاء بأن لقاح البرد والإنفلونزا سيؤدي جميعها إلى اختبارات إيجابية لفيروس كورونا الجديد غير صحيح على الإطلاق.

تستهدف اختبارات كورونا شكلًا محددًا ومميزًا من المواد أو البروتينات الجينية لذلك ، من غير المحتمل أن تؤثر العدوى أو الأمراض أو اللقاحات الأخرى على اختبار الفيروس التاجي بأي حال من الأحوال.

من المحتمل أن ينتج عن نزلات البرد نتيجة إيجابية في اختبار الأجسام المضادة، ولكن لا يتم استخدامها لتشخيص كورونا.