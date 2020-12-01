شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يختبرون بخاخ أنفى من الأعشاب البحرية قد يوقف الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم اختبار بخاخ للأنف من شركة Boots والذي يكلف 6 جنيهات إسترليني فقط لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إيقاف فيروس كورونا، الآن، سيختبر الباحثون في جامعة سوانسي بخاخ بوتس المزدوج للدفاع عن الأنف، والذي يكلف 5.99 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 20 مل، ضد فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة" TheSun"



بخاخ للانف قادر على وقف فيروس كورونا

وقالت الصحيفة، سيسجل الفريق 480 عاملاً صحياً، بما في ذلك الممرضات والأطباء في دراستهم، المسعفون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب العمل على مقربة من مرضى كورونا، حيث سيتم إعطاء نصفهم رذاذ الأنف، وسيُعطى النصف الآخر علاجًا وهميًا بدون تأثير.



ابحاث على البخاخ

سينظر الخبراء بعد ذلك في عدد العمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وما إذا كان الرذاذ الرخيص الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية وقائيًا.

سيقومون أيضًا بقياس شدة المرض لدى أولئك الذين يصابون به، بما في ذلك إذا كان هناك أي اختلافات في مدة المرض، والوقت في العناية المركزة وحتى معدلات الوفيات بين المجموعتين، من المتوقع صدور النتائج في وقت مبكر من مارس 2021.



بخاخ للانف

يحتوي العلاج الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية على مكون خاص، وهو شكل من أشكال الأعشاب البحرية، لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.



الاعشاب البحرية

قالت الباحثة الرئيسية الدكتورة زيتا جيسوب: "بعد رؤية آثار هذا الوباء على الزملاء الذين يعتنون بمرضى فيروس كورونا، أردنا إيجاد طريقة للبحث للمساعدة في حماية موظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS في الخطوط الأمامية.

وأضافت الصحيفة، سلطت الدراسات السابقة الضوء على فعالية بخاخات الأنف التي تحتوي على ذرات الكاراجينان ضد فيروسات كورونا، مما يشير إلى الوعد ضد فيروس كورونا، موضحة أنه إذا كانت نتائج هذه التجربة السريرية العشوائية الخاضعة للتحكم الوهمي إيجابية كما نتوقع، فمن المحتمل أن تضيف استراتيجية وقائية إضافية في مكافحة فيروس كورونا.

قال ريتشارد إيفانز، المدير الطبي التنفيذي لمجلس الصحة بجامعة سوانسي باي: "على الرغم من أن آفاق اللقاحات الفعالة تلوح الآن في الأفق، إلا أنه لا يزال من المهم للغاية أن نستكشف جميع الفرص لاستكشاف علاجات جديدة لفيروس كورونا."

وأوضحت الصحيفة، يتم تصنيع الرذاذ من قبل شركة Marinomed النمساوية، حيث يتم الحصول على المكونات من زنجبار والفلبين، يعتمد المكون الخاص على الكاراجينان، وهو عشب بحري أحمر صالح للأكل، يتم استخدامه كمكثف في مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية، بدءًا من المزلقات لتسهيل العملية الجنسية، والآيس كريم، والشامبو، وحليب الأطفال.

وقالت الصحيفة، يدخل فيروس كورونا التاجي الجسم عن طريق الأنف أو الفم ، حيث يلتصق بالخلايا قبل أن يتكاثر.

يعمل المكون العشبى"الكاراجينان" عن طريق تكوين مادة هلامية داخل تجويف الأنف والمسالك الهوائية ليكون بمثابة حاجز أمام الفيروس.

تقول بوتس، الشركة البريطانية الوحيدة المرخصة لبيعها، على الموقع الإلكتروني إن الأعشاب البحرية "أثبتت سريريًا" قدرتها على تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.

جاءت الدراسة في سوانسي على خلفية دراسات واعدة لأنابيب الاختبار أظهرت أن الرذاذ يمكن أن يمنع الفيروس.