شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحمى مرضى السكر من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج مرضى السكر إلى التأكد من أن مستويات الجلوكوز في الدم لديهم يتم التحكم فيها بشكل جيد، حيث ثبت أن عدوى كورونا تؤثر على مستويات السكر لديهم، فيمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك بعض النصائح الوقائية للبقاء بصحة جيدة.

مرض السكري عامل خطر مهم للإصابة بالتهاب رئوي بسبب عدوى فيروسية مختلفة لم يكن الأمر مختلفًا مع عدوى كورونا منذ المراحل الأولى للوباء ، لوحظ أن معظم الأشخاص المصابين بكورونا يعانون من أمراض مصاحبة أو أمراض موجودة مسبقًا ، وأكثرها انتشارًا هو مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. لوحظ أن مرضى السكري ، على وجه الخصوص ، أكثر عرضة لخطر النتائج السريرية السيئة لفيروس كورونا.

يعود سبب ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لمرضى السكري إلى خلل المناعة المتأصل السائد لديهم ، مما يعرضهم للإصابة بالعدوى بسهولة ويكونون عرضة لمضاعفاتها بالإضافة إلى ذلك ، ثبت أن مرضى السكري لديهم وجود متزايد لنوع معين من المستقبلات على خلاياهم ، والتي من خلالها يدخل فيروس كورونا إلى جسم الإنسان ، مما يسهل دخوله. هذه المستقبلات لها تأثير وقائي ضد الالتهاب، كما أن عدوى كورونا تجعل هذه المستقبلات عديمة الفائدة ، مما يجعل الخلايا عرضة للتأثير الالتهابي والضار للفيروس وهكذا ، يزدهر الفيروس في بيئة ترتفع فيها نسبة الجلوكوز في الدم.

هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين فيروس كورونا ومرض السكري أظهرت الدراسات أن مرض السكري قد لا يكون فقط عامل خطر للإصابة بشكل حاد من مرض كورونا ولكن أيضًا يمكن أن تؤدي العدوى إلى ظهور مرض السكري الجديد، هذا بسبب تلف الخلايا المحتمل في البنكرياس الناجم عن الفيروس الذي يؤدي إلى نقص الأنسولين أيضًا ، ثبت أن مرضى السكري المصابين بعدوى كورونا الشديدة لديهم زيادة هائلة في احتياجاتهم من الأنسولين وميل متزايد لمضاعفات خطيرة مثل الحماض الكيتوني السكري.

للأسباب المذكورة أعلاه ، من الضروري جدًا لمرضى السكري تجنب الإصابة بعدوى كورونا يجب على مرضى السكري الذين لم يصابوا بعد بفيروس كورونا تكثيف سيطرتهم كوسيلة للوقاية الأولية من المرض

تدابير وقائية لمرضى السكر للبقاء في مأمن من فيروس كورونا

يحتاج مرضى السكر إلى التأكد من أن مستويات الجلوكوز في الدم لديهم يتم التحكم فيها بشكل جيد حيث ثبت أن عدوى كورونا تؤثر على مستويات السكر لديهم عندما لا يتحكم مرضى السكري بشكل جيد في مرض السكري ويعانون من تقلبات السكر في الدم ، فإنهم بشكل عام معرضون لخطر الإصابة بعدد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري ، لا سيما التي تؤثر على الكلى والقلب والدماغ ، وهذا هو سبب زيادة معدل الوفيات عند مرضى السكري التقاط عدوى كورونا لذلك ، من المهم جدًا لمرضى السكر تنفيذ الإجراءات التالية:

الالتزام الصارم بالتوصيات العامة لتجنب الفيروس التباعد الاجتماعي أو الجسدي، وارتداء القناع والتعقيم أو غسل اليدين.

تكثيف السيطرة على الجلوكوز من خلال الالتزام الصارم بتغييرات نمط الحياة مثل:

النشاط البدني المنتظم.

التغذية الصحية وهي عنصر أساسي في إدارة مرض السكري من شأن اتباع نظام غذائي متوازن والالتزام بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أن يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم ، وبالتالي تعزيز نظام المناعة لديهم

تنظيم وزن الجسم.

يجب الاتصال بأطباء السكري للتأكد من أنهم يتناولون الأدوية الصحيحة ولمعايرة جرعات الأدوية إذا لزم الأمر.