أحلام الأطفال خلف الأقنعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:43 صباحاً - خلف عيونهم اللامعة أحلام كثيرة، ومستقبل طويل، وجوههم الجميلة تخفيها أقنعة باتت مشهداً مألوفاً في حياتنا اليومية نظراً للظروف التي فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد، لكنها ضرورة لابد منها للوقاية، وخطوة أولى وأساسية تحتّم على جميع أفراد المجتمع الالتزام بها، فكان أن ابُتكِرت الأقنعة التي تحمل رسومات لشخصياتهم المفضلة المستوحاة من القصص والرسوم الكارتونية.

أقنعة ملونة مثل أحلامهم

هذه الأقنعة التي تتميّز بألوانها وخفّة ظلّ الشخصيات المرسومة عليها، تحفز الأطفال على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ليكونوا نماذج مشجّعة لأقرانهم، ومثال يعكس مدى التزام قاطني وزوّار الإمارة بالإجراءات الاحترازية في حياتهم اليومية.

تعرفي عزيزتي الأم على بعض هذه التصميمات من خلال أقنعة ظهرت على وجوه الصغار في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 39.