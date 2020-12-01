كل ما تريد معرفته عن اعتلال الشبكية السكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتلال الشبكية السكري سببًا مهمًا لضعف البصر والعمى، لذا يجب التعرف على الأعراض والعلامات المبكرة لهذا المرض لعلاجه قبل أن يتسبب في حدوث مضاعفات، لأن الاكتشاف المبكر لعلامات هذا المرض خطوة هامة في طريق العلاج في هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلاج مرض اعتلال الشبكية السكرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





ما هي العلامات المبكرة لاعتلال الشبكية السكري؟

في معظم الحالات، لا توجد أعراض واضحة للعين في المراحل المبكرة قد تشير بعض الحالات إلى رؤية بقع سوداء صغيرة أمام العينين وبعضها فقط قد يعاني من عدم وضوح الرؤية كشكوى إذا كان هناك وذمة بقعية مبكرة (تورم في الجزء الخلفي من العين).

كم مرة يتم الإبلاغ عن هذه الحالات؟

بين مرضى السكر ، تزداد فرص الإصابة باعتلال الشبكية مع زيادة مدة المرض ومن المرجح أن يصاب ما بين 10-25٪ من مرضى السكر بتغيرات في الشبكية وعُشر هذه التغيرات هي أمراض متقدمة تحتاج إلى علاج.

كيف يمكن التعامل مع الأعراض؟

في المراحل الأولى، يعد الحفاظ على رقابة صارمة على نسبة السكر في الدم وضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية لمنع تطور وتطور مضاعفات العين. يمكن معالجة التغيرات المبكرة في العين (التسرب من الأوعية الدموية الصغيرة في مؤخرة العين) بالعلاج بالليزر وفي حالة تورم الجزء المركزي من الشبكية (الوذمة البقعية)، قد تكون هناك حاجة إلى الحقن داخل العين.

في الحالات المتقدمة ، يلزم إجراء عمليات جراحية مكثفة للشبكية ولكن مع تشخيص سيئ للغاية. تعتمد نتيجة أي علاج لاعتلال الشبكية السكري إلى حد كبير على المرحلة التي يتم تقديمه فيها ، حيث تتمتع المراحل المبكرة بفرص أفضل بكثير.

ما هو نهج العلاج الصحيح لاعتلال الشبكية السكري؟

يعد الاكتشاف المبكر والتحكم في حالة التمثيل الغذائي الطريقة المثالية للعلاج

يعد الفحص السنوي المنتظم لاعتلال الشبكية بين جميع مرضى السكري عن طريق الفحص الشامل للعين أمرًا ضروريًا للكشف عن هذه الحالات مبكرًا.

تساعد العادات الغذائية المسؤولة وتغييرات نمط الحياة للحفاظ على المرض الأساسي تحت السيطرة أيضًا في منع تطور المرض.