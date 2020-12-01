تعرف على أهم 5 خضراوات تساعدك على حرق دهون البطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوي الخضراوات النيئة على الكثير من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، تعرف على 5 خضراوات يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي للتخلص من دهون البطن، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وقال الموقع، يمكن أن تكون السمنة، أو زيادة الوزن غير صحية، ودهون البطن هي واحدة من أكثر أنواع الدهون العنيدة في الجسم، فالخضراوات ليست فقط مصدرًا صحيًا للعناصر الغذائية، ولكنها تحتوي أيضًا على خصائص إنقاص الوزن..

نظام غذائي لانقاص دهون البطن بسرعة...

دهون البطن ليست مجرد قبيحة للعين، وتؤثر بشدة على صورتنا الذاتية وكذلك على ثقتنا، علاوة على ذلك، فهي ضارة بالصح.

أشارت بعض الدراسات والأبحاث العلمية في المعاهد الطبية إلى أن الكرش أو سمنة البطن مؤشر على زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب ومضاعفات أخرى، يكافح معظم الناس لفقدان الدهون الصعبة التي يكون من الصعب التخلص منها، ومع نمط حياتنا الذي أصبح أكثر وأكثر استقرارًا تزداد دهون البطن.

وقال الموقع، هناك المزيد من الأطعمة الصحية التي تتمتع بقدرات طبيعية على حرق دهون البطن، ويمكن أن يساعدك تناول هذه الأطعمة على التخلص من تلك الدهون من جسمك وتحقيق أهدافك بشكل طبيعي، في الواقع، تحتوي معظم الخضراوات على مجموعة غنية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الصحة العامة أيضًا، كما تحتوي على الكثير من الألياف ومليئة بالعناصر الغذائية مثل المعادن، والفيتامينات الأساسية، التي قد تساعد جسمك على تحسين التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن.

تعتبر الخضراوات المحلية والموسمية أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الضرورية لنمط حياة صحي.

5خضراوات نيئة لإضافتها إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن..

فيما يلي بعض أفضل الخضراوات التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للتخلص من دهون البطن بسرعة:



فوائد السبانخ

أولا: السبانخ وأنواع أخرى من الخضروات الورقية..

السبانخ وأنواع أخرى من الخضار الورقية مثل اللفت والخس، تعتبر رائعة لحرق دهون البطن وهي مغذية جدًا أيضًا، تم إجراء بعض الدراسات حول موضوع قدرة السبانخ على حرق الدهون، وقد فازت الخضراوات الصحية جدًا في هذه الفئة، أضف القليل من السبانخ المطبوخة إلى وجبة الإفطار أو الغداء لضبط جسمك على المسار الصحيح لحرق الدهون الكبيرة.

ثانيا: المشروم..

المشروم لذيذ ومحبوب من قبل النباتيين، وغير النباتيين على حد سواء، لقد بدأوا حتى في الظهور كمكون في القهوة لزيادة قيمتها الغذائية، من المعروف أن المشروم يعزز فقدان الوزن وحرق الدهون من خلال تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، فهو غني بالبروتين، ويمكن أن تساعدك على زيادة التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الدهون.



القرنبيط والبروكلى

ثالثا: القرنبيط والبروكلي..

بصرف النظر عن الألياف عالية الجودة والفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة، يحتوي البروكلي على مواد كيميائية نباتية تساعد على تعزيز فقدان الدهون في الجسم، الشيء نفسه ينطبق على القرنبيط، بصرف النظر عن كونه حشوًا، يساعد القرنبيط في محاربة التضخم ويحتوي على سلفورافان المغذيات النباتية، بالإضافة إلى كميات جيدة من حمض الفوليك وفيتامينC.



الفلفل الحار

رابعا: الفلفل الحار..

أظهرت الدراسات الحديثة أن الحرارة الناتجة عن استهلاك الفلفل الحار تساعد على الاستفادة من المزيد من السعرات الحرارية، وتؤكسد طبقات الدهون في الجسم.



اليقطين

خامسا: اليقطين " قرع العسل..

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، اليقطين هو أحد أفضل الخضروات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن، سواء كنت ترغب في سلقها وتناولها في السلطات أو إضافة مسحوق اليقطين إلى العصائر والمشروبات النباتية، يمكن أن يساعدك اليقطين في الوصول إلى أهداف جسمك بشكل أسرع.

قد يساعدك تضمين هذه الخضار في نظامك الغذائي ليس فقط في رحلة إنقاص الوزن، ولكن أيضًا على عيش حياة طويلة وصحية.