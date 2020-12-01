شكرا لقرائتكم خبر عن بذور الشيا مع الليمون تساعد فى التحكم بضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة في العالم، ويعتبر معدل ضغط الدم الطبيعي 120/80 مم زئبق وأي شيء يتجاوز 140/90 يُقال إنه يقع تحت فئة ضغط الدم المرتفع، ويمكن خفض ضغط الدم المرتفع بالتحكم في العادات الغذائية ونمط الحياة المتوازن، ويمكن استخدام بذور الشيا مع الليمون للتحكم في ضغط الدم المرتفع وخفضه، وفقا لما نشره تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

بذور الشيا من الأطعمة الشائعة الغنية بفوائد صحية لا حصر لها فالبذور محملة بالألياف والبروتين والعديد من المغذيات الكبيرة ويجرب الناس العديد من الطرق الحديثة لإدراجها في نظامهم الغذائي كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تشتهر بأنها تعمل على تجلط الدم، مما يساعد في خفض ضغط الدم.

ويساعد مشروب ماء بذور الشيا المنقوع طوال الليل وتناول هذا المشروب صباحا مع إضافة الليمون في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

يعطي الليمون في الماء دفعة سريعة لجهاز المناعة الخاص بك وهو مليء بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك فيتامين ج، مركب ب ، الكالسيوم ، الحديد ، المغنيسيوم ، الألياف كما أنها تساعد في تخفيف التوتر وتساعد في مكافحة التهاب الحلق.





كيفية تحضير مشروب بذور الشيا مع الليمون

هذا المشروب سهل التحضير للغاية نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة

أضف عصير نصف ليمونة فيه واشربه كأول شيء في الصباح. لإضافة طعم، يمكنك أيضًا إضافة العسل إليه.

في حين أن هذا المشروب آمن للجميع، إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم، ينصح باستشارة طبيبك قبل تجربة هذا المشروب لأن بذور الشيا تساعد أيضًا في ترقق وسيولة الدم.