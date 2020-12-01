شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب طبيعية قد تساعد فى التخفيف من ألم التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التهاب المفاصل من أكثر الأمراض المنتشرة والتي تسبب ألما في منطقة الركبتين أو العمود الفقرى أو كف اليد، وقد ترتبط بالعديد من الأمراض الأخرى مثل مرض الذئبة أو مرض الصداف الذى يؤثر على مفاصل الجسم بشكل عام، وكشفت بعد الدراسات عن علاقة بعض الأعشاب الطبيعية في مقاومة التهاب المفاصل وتخفيف الألم للمريض طبقا لتقرير صادر في موقع healthline.

ومن أكثر الأعشاب الطبيعية التي تقاوم الم المفاصل:

1.الصبار الذى يحتوى على مواد مضادة للالتهابات ويتم تناوله عبر الفم أو من خلال وضعه على الجلد مباشرة

2.اللبان الذى يحتوى على حمض البوزويليك المضاد للالتهابات والأكسدة ويسهم في تحسين الألم ويمنحك الصلابة في مفاصل الجسم المختلفة

3.مخلب القطط وهى عبار عن احدى النباتات التي تشبه مخلب القط، وتحتوى على مضادات للأكسدة تقلل التورم في التهاب المفاصل وتكسبك مناعة مضاعفة.

4.الزنجبيل الذى يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، والتهاب المفاصل ، وآلام المفاصل والعضلات.

5.الشاي الأخضر الذى يحتوى على مضادات أكسدة تحميك من الالتهابات وتسهم في تقوية المفاصل وتعزيز حركتها.

6.الكركم نظرا لأنه يحتوى على مادة الكركمين التي تقاوم التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفاصل الروماتويدي ، وحالات التهاب المفاصل الأخرى