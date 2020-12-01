اليوم العالمى للإيدز 2020 يرفع شعار "خدمات أكثر صمودا من أجل تغطية أفضل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم الموافق 1 ديسمبر باليوم العالمى للإيدز، ويواجه إقليم شرق المتوسط ​​لمنظمة الصحة العالمية حالة مقلقة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز مع زيادة بنسبة 47% فى الإصابات الجديدة وزيادة بنسبة 57% في الوفيات المرتبطة بالإيدز مقارنة بعام 2010، وفى هذا العام يرفع شعار "خدمات أكثر صمودا من أجل تغطية أفضل"، وذلك وفقا لبيان منظمة الصحة العالمية.



شعار اليوم العالمى للايدز 2020

وبحلول نهاية عام 2019 كان هناك ما يقرب من 420 ألف شخص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في المنطقة، مع 1 فقط من كل 4 يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (ART).



الإحصائيات

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من التقدم المحرز على مر السنين والإجراءات التي اتخذتها البلدان، لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها في إطار الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى ذلك، واجهت خدمات فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز هذا العام مزيدًا من التحديات بسبب وباء فيروس كورونا، مما تسبب فى نقص الإمدادات واستنفاد الموارد، وتعطيل تقديم الخدمات.



ما لا تعرفه عن الإيدز

وكشف هذا الاضطراب عن هشاشة برامج فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وافتقارها إلى المرونة في التكيف مع حالات الطوارئ، فضلاً عن ضعف المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المهمشين أثناء الإغلاق.

وفي هذا العام ستدعو حملة اليوم العالمي للإيدز إلى تقديم خدمات صحية أكثر مرونة لفيروس نقص المناعة البشرية، وسيركز على عكس تجارب الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية والمتأثرين به خلال جائحة فيروس كورونا، ونقل احتياجاتهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق باستمرارية الخدمات.



اليوم العالمى للايدز 2020

الدعوة لبناء خدمات صحية متكاملة ومرنة لفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، الدعوة لاستمرارية الخدمات للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمتأثرين به أثناء حالات الطوارئ، مع إبراز الدور الحاسم للمجتمع.



اليوم العالمى للايدز

1. انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الايدز يمثل 0.1%.

2. الإصابات الجديدة بفيروس الايدز تمثل0.07 لكل 1000 غير مصاب.

3. يقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية 420 ألفا.





التحديات التى تواجه المتعايشين مع الايدز خلال كورونا

4. الإصابات الجديدة لفيروس الإيدز 44 ألفا.

5. 15 ألف حالة وفاة ارتبطت بالإيدز.

6. 100 ألف شخص مصاب بالإيدز يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية.