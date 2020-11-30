إنفوجراف.. 8 فوائد لتناول الحليب بالعسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوصي الأطباء دائما بتناول بعض المشروبات الصحية على معدة فارغة، التي لها فوائد صحية مختلفة عند تناولها على الريق.

من هذه المشروبات مشروب الحليب بالعسل، فهو صحي وله مزايا مختلفة لعلاج بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها كالإمساك والهضم.

”الخليج 365” ترصد من خلال الإنفوجراف التالي فوائد شرب الحليب بالعسل، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".



