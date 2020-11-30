توقفوا عن تناول السكر … إليكم بديله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 8:44 مساءً

يعتبر السكر من أخطر الأطعمة التي يتناولها الإنسان على الإطلاق، وأحد أبرز الأسباب لكثرة الامراض بالجسم إلى جانب البدانة والسكري وغيرها، وينصح الاطباء دائما بتجنب إضافة السكر على المشروبات وذلك لكثرة تناولها خلال اليوم وبالتالي دخول كميات أكبر من السكر على الجسم.

عند الجمع بين وجود مستويات عالية من السكر في الأطعمة وبين العادات الغذائية غير الصحية، نجد أننا معرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض السكري ومرض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأي وقت مضى.

قال السيد صلاح بله، رئيس قسم البحث والتطوير في مجموعة السنبلة في السعودية، أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى الارتفاع الحاد في سكر الدم والتغير الكبير في إنتاج الأنسولين. وبالتالي، يسهم تقليل استهلاك السكر في الحدّ من خطر الإصابة بمرض السكري.

مضادات الأكسدة

ويعتبر العسل من أفضل بدائل السكر للحفاظ على النكهة وتزويدنا بمجموعة هائلة من المنافع الصحية، فالعسل بطبيعته غني بمضادات الأكسدة، ويتكون من مركبات سكرية يسهل على الجسم هضمها بدرجة أكبر.

وأوضحت مئات الدراسات أن الجسم قادر على هضم وامتصاص العسل بسهولة أكبر، دون الإضرار بمستويات السكر في الجسم عند استهلاكه باعتدال. هذه المعلومة مبشرة بالخير لكل من محبي الحلويات.

ولا يعدّ العسل بالطبع علاجاً للمشكلات الصحية المرتبطة بالسكر، لكنه معزز طبيعي وصحي وفعال لمستويات الطاقة في الجسم وتحسين عمليات الأيض لاحتواء العسل على نسب طبيعية من الإنزيمات.

مثلما هي الحال مع كل السلع، ينبغي الحرص على شراء عسل نقي وأصلي؛ فالمخاطر المترتبة على شراء عسل مغشوش قد تتسبب في الواقع بالمزيد من المشكلات الصحية لدى من يتناول العسل، إذ إن التكوين العلمي المعقد لعسل النحل، الذي يبدأ برحيق الأزهار يعتبر عملية طبيعية لا يمكن نسخها أو استبدالها.