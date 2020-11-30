هذه الأسباب تمنعك من ممارسة تمارين الضغط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتبر تمرين الضغط واحد من أصعب التمارين الرياضية على الإطلاق، ويعاني العديد من الأشخاص من عدم مقدرتهم على ممارسة هذا التمرين لأسباب يجهلونها.

فيما يلي ستة أسباب قد تعيق المرء عن أداء تمارين الضغط، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

عدم الإحماء بشكل صحيح

يساعد الإحماء بشكل أساسي على إرخاء العضلات المشدودة حتى تتمكن من الأداء بشكل أفضل. كما أنه يساعد على ثني الجسم بشكل صحيح حتى تتمكن من أداء أصعب التمارين بسهولة. محاولة ممارسة تمرين قوي مثل الضغط مع عضلات متيبسة (بدون إحماء) يزيد من فرصك في السقوط. قم بأداء 10-20 دقيقة من الإحماء قبل القيام بتمارين الضغط.

نقص العناصر الغذائية

تمامًا مثل السيارة التي لا تعمل بدون وقود، لا يمكن لجسمك أن يعمل بدون وقود. إذا كانت عضلاتك ضعيفة، فلن تكون قادراً على ممارسة التمارين القوية. تأكد من تناول البروتين والألياف والدهون الجيدة والعناصر الغذائية الصحية الأخرى لتقوية عضلاتك وتحسين أدائها.

عدم رفع الأثقال

يمكن أن يجعل رفع الأثقال عضلاتك أقوى وأكثر حدة، مما يساعد في بناء القدرة على التحمل حتى تتمكن من أداء أفضل. علاوة على ذلك، فإن رفع الأثقال يقلل من فرص الإصابة. إذا كنت ترغب في القيام بتمارين الضغط بسهولة، فمن المهم القيام بتمارين الساقين والظهر والكتفين.

التعب

إذا كانت عضلاتك متعبة، فلا يمكنك أداء تمارين الضغط بسهولة. يقترح الخبراء دائمًا أخذ راحة ليوم واحد خلال التمرين الأسبوعي ليكون أكثر إنتاجية.

وضعية الضغط الخاطئة

الوضعية الصحيحة والحركة هي مفتاح القيام بأي تمرين. بغض النظر عن عدد الأوزان التي ترفعها أو مقدار الوقت الذي تقضيه في التمرين، إذا كان أسلوبك غير صحيح، فإن كل جهودك ستذهب سدى.

أثناء القيام بتمارين الضغط، يجب أن تتأكد من ثبات راحة يدك على الأرض على مسافة كتفك، وأن قلبك قوي والجزء الأوسط مستقيم.

التنفس بشكل خاطئ

الشيء الوحيد الذي لا يركز عليه معظمنا أثناء ممارسة الرياضة هو التنفس. عندما تتنفس بشكل صحيح، ستكون النتائج تفوق خيالك. يؤدي التنفس السليم أثناء ممارسة الرياضة إلى زيادة مستويات الأكسجين في جسمك، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب مما يساعدك في حرق المزيد من السعرات الحرارية. ويمنحك المزيد من الأكسجين في مجرى الدم مزيدًا من القوة للأداء.