شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن وذوو البشرة الداكنة أكثر احتياجا لمكملات فيتامين د للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون في معهد أبحاث التغذية بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، أن تجنب نقص فيتامين (د) قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الشديدة، علاوة على ذلك، من المرجح أن يحتاج الأشخاص الأكبر سنًا والبدناء وذوو البشرة الداكنة إلى فيتامين د إضافي، خاصة خلال أشهر الشتاء والربيع، بحسب موقع "نيوز ميديكال".

وتسلط الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية BMJ الضوء على العوامل التي يمكن أن تؤثر على حالة فيتامين (د) وكيفية ارتباطها بفيروس كورونا.

وأظهرت الدراسات الحديثة فائدة فيتامين د في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي يتم إنتاج مستقلب فيتامين د النشط ، 1،25-ديهيدروكسي فيتامين د (1،25 د)، في الخلايا المناعية ويحفز التعبير عن العديد من الجينات المرتبطة بالاستجابة المناعية الصحية.

ومع ذلك ، في بعض المناطق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشمالية وكندا والنصف الشمالي من الولايات المتحدة، وبالمثل في بعض المناطق في نصف الكرة الجنوبي، نقص فيتامين د هي مشكلة شائعة خلال فصلي الشتاء والربيع.

والأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وبالتالي ، وسط جائحة الفيروس التاجي، يعتقد خبراء الصحة أن زيادة مستويات فيتامين (د) أمر بالغ الأهمية لتجنب الإصابة بكورونا

العوامل الرئيسية لحالة فيتامين د

يمكن أن تؤثر عدة عوامل على حالة فيتامين د

أولاً ، تلعب التغذية دورًا مهمًا في تحديد حالة فيتامين د فقط عدد قليل من الأطعمة ، وخاصة أسماك المياه الباردة الدهنية مثل السردين والرنجة والماكريل والسلمون ، تحتوي على كميات كبيرة بشكل طبيعي من فيتامين د.

يوصي بعض الأطباء بتناول مكملات فيتامين د 3 لزيادة مستويات فيتامين د في الجسم من النظام الغذائي ، لا يحصل معظم الناس على أكثر من كميات متواضعة جدًا من فيتامين د.

المغير الرئيسي الآخر لحالة فيتامين (د) هو التعرض للضوء فوق البنفسجي ويأتي معظم فيتامين (د) في الدم من تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية بأطوال موجية تتراوح بين 280 و 313 نانومتر ، وتسمى عادة الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB).

يساعد التعرض الكافي للشمس على تعزيز مستويات فيتامين د ومع ذلك ، فإن قضاء الكثير من الوقت في الداخل وتلوث الهواء الشديد ، وتغطية الجلد بالملابس، وواقي الشمس يمكن أن يحد من إنتاج فيتامين (د) في الجلد.

يمكن أن تؤثر الشيخوخة أيضًا على كمية فيتامين (د) في الجسم يمكن أن يؤدي التقدم في السن إلى انخفاض مستوى فيتامين د. يعاني كبار السن من ترقق تدريجي للجلد ، مما يقلل من امتصاص فيتامين د.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يعانون أيضًا من نقص فيتامين د في إحدى الدراسات ، وجد العلماء أن انخفاض حالة فيتامين د الناتج يمكن الوقاية منه عند التخلص من الوزن الزائد.

علاوة على ذلك ، قد تؤثر بعض الاختلافات الجينية أيضًا على حالة فيتامين د على سبيل المثال ، يمكن أن تؤثر درجة لون البشرة على قدرة الجسم على إنتاج فيتامين د في الجلد في إحدى الدراسات ، كان جميع ذوي البشرة السمراء تقريبًا ومعظم الأمريكيين المكسيكيين يعانون من نقص فيتامين د.

وخلص الباحث في الدراسة إلى أن "التقدم في السن والسمنة ولون البشرة الداكن والأنماط الجينية المرتبطة بالمخاطر، لا سيما مجتمعة، هي علامات إنذار يجب أن تحث على اتخاذ إجراءات تصحيحية ، عادة بجرعة معتدلة ومصممة بشكل فردي من فيتامين د الإضافي"