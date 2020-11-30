شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تطرح 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعو مستشارو لقاح كورونا بمركز السيطرة على الامراض الوقاية منها الأمريكى" CDC"، اجتماعًا طارئًا للتصويت على من يحصل على اللقاح أولاً، ومن المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخباري.

وقال الموقع، دعا مستشارو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء للتصويت على من سيحصل على لقاح كورونا أولا بمجرد الموافقة عليه.

ترغب اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في تقديم المشورة للجمهور قبل اتخاذ أي قرار من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"بشأن التفويض الطارئ للقاح.

وقال خوسيه روميرو رئيس اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين "نجتمع لأن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA، وعملية Warp Speed​​، طلبت من الدول والسلطات الأخرى تقديم خططها يوم الجمعة من هذا الأسبوع المقبل".

قال روميرو: "نتوقع إذنًا وشيكًا إذا ثبت أن هذا اللقاح فعال وآمن في المستقبل القريب، ونريد أن نكون في المرحلة التي نقدم فيها التوجيه المناسب للولايات والسلطات الأخرى لاستخدام هذه اللقاحات"، مضيفا لقد ناقشنا بالفعل المجموعات داخل المستوى الأول نحن ببساطة نراجع البيانات مرة أخرى ونجري تصويتًا بشكل أساسي على المجموعة الأولى من المستوى 1 أ ، وهم مقدمي الرعاية الصحية.

اجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، "ACIP" يوم الاثنين الماضي لمناقشة المجموعات ذات الأولوية لتلقي أي لقاح قد يحصل على تصريح استخدام طارئ منFDA ، وأوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، بالفعل بأن المجموعة الأولى المعينة على أنها 1 أ يجب أن تشمل مقدمي الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية وموظفي الدعم.

وقال روميرو "إنه أمر مهم لأن هؤلاء هم الأفراد الذين يقفون بالفعل في الخط الأمامي لتقديم الرعاية".

من المحتمل أن تشمل المجموعة الأولى أيضًا سكان دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل، الذين تضرروا بشدة من الوباء، كما قال مركز السيطرة على الأمراض، "شكّل المقيمون والموظفون في مرافق الرعاية طويلة الأمد 6% من الحالات و 39% من الوفيات في الولايات المتحدة، على الرغم من حقيقة أن المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأمد يمثلون أقل من 1% من سكان الولايات المتحدة.

وأكد روميرو، إن تطعيمهم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، موضحا أنه لن تكون هناك لقاحات كافية للجميع في البداية، لذلك يجب اتخاذ الخيارات.

يقدر مركز السيطرة على الأمراض أن هناك 21 مليون موظف رعاية صحية، و87 مليون عامل أساسي، و 100 مليون بالغ يعانون من حالات طبية عالية الخطورة، و 53 مليون آخرين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

قالت الحكومة الفيدرالية إن 40 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا قد تكون متاحة بحلول نهاية ديسمبر.

قال الدكتور لاري كوري من جامعة واشنطن، والذي يترأس التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إنه إذا حصلت كل من شركتى فايزر ومودرنا Pfizer و Modernaعلى لقاحات مرخصة، فيمكنهما توفير 50 ​​مليون جرعة إضافية في يناير و60 مليون جرعة أخرى في فبراير ومارس.

هناك لقاحات أخرى قيد التنفيذ أيضًا..

تتطلب هذه اللقاحات جرعتين تفصل بينهما ثلاثة إلى أربعة أسابيع لتكون فعالة، وهذا يعني ما يكفي من اللقاحات لتغطية 75 مليون شخص بحلول نهاية مارس.

ستساعد أولويات اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ACIP في تحديد من يمكنه الوصول إلى تلك اللقاحات النادرة أولاً.

وقال روميرو "الخطة هي طرح جرعات من اللقاحات خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى الأشهر لتغطية المجموعات 1 أ و 1 ب و 1 ج، مشيرا إلى أنه من المهم أن يفهم الجمهور أننا نتعامل مع مجموعات مختارة من الأفراد، وليس عامة الناس.

تقدمت شركة فايزر بطلب إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للحصول على اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن اللقاحات، ومن المتوقع أن تقوم شركة التكنولوجيا الحيوية مودرنا بذلك قريبًا، وقد حددت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية موعدًا لعقد اجتماع لمستشاري اللقاحات الخاصين بها في العاشر من ديسمبر، وأبلغت المصادر شبكة" CNN "، أنه من المقرر عقد اجتماع آخر في 17 ديسمبر.

أوضح روميرو، إنه من المهم أن يعرف الناس أن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين "ACIP" سيعقد اجتماعا عاما وتصويتا عاما ، جميع اجتماعات اللجنة علنية ويتم بثها مباشرة.

وقال الموقع، سيناقش أعضاء اللجنة أيضًا الاعتبارات السريرية، أحد الأمور المقلقة هو الآثار الجانبية للقاح، وما إذا كان تطعيم المقيمين الضعفاء في دور رعاية المسنين، والذين قد يعانون من عدد من الأمراض الصحية بغض النظر عن التطعيم، يمكن أن يضر بالثقة في سلامة التطعيمات مضيفا "أعتقد أنه يمكننا التعامل معها".

ووفقًا لوثيقة الاجتماع، سيناقش المستشارون أيضًا كيفية مراقبة السلامة بعد تخصيص اللقاح، العملية برمتها على جدول زمني أسرع من المعتاد، سرّع صانعو اللقاحات تطوير وتصنيع اللقاحات وقاموا بصنعها في نفس الوقت الذي تم اختبارهم فيه، وهو أمر لا يتم عادة.

في حين أن اختبار السلامة والفعالية في حد ذاته لم يتم اختصاره، إلا أن هيئة" FDA" تدرس لقاح فايزر Pfizer ومن المحتمل أن تنظر في أي لقاح آخر بموجب ترخيص استخدام الطوارئ بدلاً من الموافقة الكاملة، وهي عملية أسرع بسبب وباء فيروس كورونا ، سيتعين على اللقاحات أيضًا الخضوع للموافقة الكاملة لاحقًا.

وبينما تجتمع اللجنة الاستشارية ACIP عادة 3مرات فقط في السنة للنظر في جدول اللقاحات، أضافت اللجنة اجتماعات للنظر في لقاحات فيروس كورونا.