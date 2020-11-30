شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب لقاح نوفافاكس لفيروس كورونا بالولايات المتحدة الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نوفافاكس لصناعة اللقاحات، اليوم الاثنين، إنها أرجأت بدء تجربة المرحلة الأخيرة للقاح فيروس كورونا بالولايات المتحدة للقاح التجريبي، وتتوقع الآن أن تبدأ في الأسابيع المقبلة بدلاً من نوفمبر.

هذه هي المرة الثانية التي أعادت فيها نوفافاكس Novavax، التي لديها بالفعل تجربة في المرحلة الأخيرة في المملكة المتحدة، جدولة المرحلة 3 التجريبية بعد وضع علامة لأول مرة على بداية أكتوبر، والتي أعاقتها مشكلات في توسيع نطاق التصنيع.

تراجعت أسهم الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تتخلف عن منافسيها الأكبر وهما فايزر ومودرنا Pfizer وModerna في الجدول الزمني لتطوير لقاح.

تخطط نوفافاكس Novavax لاستخدام مواد لقاح فيروس كورونا المنتجة على نطاق تجاري للتجربة في الولايات المتحدة والمكسيك وتعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإعطاء الضوء الأخضر لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدام اللقاح المصنوع في مصنع في ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت الشركة أيضًا إنها أكملت التسجيل في تجربة المملكة المتحدة للمشاركين البالغ عددهم 15 ألف وتتوقع بيانات مؤقتة في أقرب وقت ممكن في الربع الأول من عام 2021.

وكانت قد قالت في وقت سابق، إن تجربة المملكة المتحدة يمكن أن تكون أساسًا لبعض الموافقات التنظيمية العالمية، موضحة أن أكثر من 25 % من المسجلين في تجربة المملكة المتحدة تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، في حين أن نسبة كبيرة من المتطوعين يعانون من حالات مرضية أساسية تمثل عمومًا السكان.

تدير نوفافاكس Novavax أيضًا تجربة مسجلة بالكامل في المرحلة 2b في جنوب إفريقيا، والتي تضم 4400 متطوع بما في ذلك 245 مشاركين مستقرين طبيًا، ومصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز " يمكن أن تكون بيانات الفعالية من تلك التجربة متاحة أيضًا في الربع الأول من العام المقبل.