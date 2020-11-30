شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لقاحات لفيروس كورونا تصنعها الهند في مرحلة التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي، أصبحت الهند واحدة من أكثر البلدان تضرراً في العالم، ويعمل العديد من العلماء والباحثين لتطوير لقاح، كما إن العديد من الشركات الهندية تسعى لإنتاج لقاح لمكافحة العدوى ومع ذلك، لم يتلق سوى عدد قليل من اللقاحات المرشحة الموافقات لإجراء تجارب اللقاح والاختبارات السريرية، فيما يلي قائمة بجميع لقاحات كورونا التي يتم تصنيعها في الهند، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

كوفاكسين

Covaxin هو لقاح محلي مرشح يتم تطويره بواسطة Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) يستخدم اللقاح نسخة غير نشطة من الفيروس لزيادة إنتاج الأجسام المضادة في الجسم المضيف.

في الشهر الماضي فقط، أكملت Bharat Biotech بنجاح مرحلتها الأولى والمرحلة الثانية من Covaxin وبدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية البشرية في AIIMS في نيودلهي يوم الخميس مع الدكتور M V Padma Srivastava ، رئيس مركز العلوم العصبية في المعهد الرئيسي، وثلاثة متطوعين آخرين يتلقون الجرعة الأولى.

لقاح Zydus Cadila's ZyCoV-D

أعلنت شركة الأدوية العملاقة Zydus Cadila ومقرها أحمد أباد عن بدء المرحلة الأولى من عملية اختبار لقاحها المرشح الجديد في يوليو وبدأت التجارب السريرية في المرحلة الثانية اعتبارًا من أغسطس.

تختبر الشركة نسختين من لقاحها ، أحدهما يستخدم الحمض النووي الجزيئي للحصول على استجابة مناعية ، بينما يستخدم الآخر سلالة فيروسية من الحصبة لتوفير الحماية. من المتوقع أن يكون اللقاح متاحًا بحلول مارس 2021.

لقاح أسترازينيكا

واحد من اللقاحات الرائدة المرشحة لكورونا، يطلق عليه اسم Covishield في الهند وأظهر نتائج واعدة في الماضي. على الرغم من أنهم صادفوا مؤخرًا بعض أخطاء التصنيع ، والتي أثارت بعض الشكوك الجادة بين الجمهور، فقد أظهر اللقاح فعالية بنسبة 70 في المائة في تحليله المؤقت.

قبل بضعة أسابيع فقط ، أعلن معهد سيروم في الهند أن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا سيكون جاهزًا ومتاحًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن بحلول فبراير 2021 ، في حين أنه قد يصل إلى عامة الناس بحلول أبريل 2021.

وفقًا لـ Adar Poonawalla، رئيس معهد سيروم الهندي ، سيتعين على الأطفال الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى تنتهي بيانات السلامة.

لقاح Biological E

بدأت Biological E ومقرها حيدر أباد ، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ، المرحلة الأولى / الثانية من التجارب السريرية لمرشح لقاح Covid-19 في الهند.

وفقًا للبيان الصادرعن الشركة، ستحلل المرحلة الأولى / الثانية من التجارب السريرية سلامة ومناعة اللقاح المرشح في حوالي 360 شخصًا سليمًا في الفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا ومن المتوقع أن تكون نتائج التجربة السريرية متاحة بحلول فبراير 2021.

لقاح مينفاكس

تأسست شركة Mynvax ، وهي شركة ناشئة في مجال الأدوية الطبية ومقرها بنجالورو ، على يد راجافان فاراداراجان ، الأستاذ في وحدة الفيزياء الحيوية الجزيئية في معهد الدراسات الإسماعيلية الدولي، وجوثام ، رائد أعمال التكنولوجيا الحيوية ، في عام 2017 لتطوير لقاحات جديدة مؤتلفة لمكافحة فيروس الأنفلونزا البشرية.

فيما يتعلق بالفيروس التاجي ، تستخدم Mynvax نهجًا مختلفًا تمامًا يتضمن لقاحًا يعتمد على البروتين وفقًا لمؤسسي Mynvax ، يمكن تخزين اللقاح المرشح عند 37 درجة مئوية لمدة تزيد عن شهر ولن يفقد فعاليته خلال تلك الفترة.

لقاح جينوفا للأدوية الحيوية

وبحسب ما ورد ، قد يكون المرشح لقاح الحمض النووي الريبي M-RNA من شركة جينوفا الصيدلانية البيولوجية جاهزًا بحلول شهر مارس إنه منتج بيولوجي يتطلب معالجة وراثية وبالتالي يحتاج إلى موافقة لجنة المراجعة الخاصة بالتلاعب الجيني (RCGM)، قبل أن تتمكن من الاتصال بمراقب الأدوية العام في الهند لإجراء التجارب على البشر.