ارتجاج المخ عند الأطفال: الأعراض والعلاج والإسعافات الأولية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - جدول المحتوى

1.ماذا يحدث في حالة الارتجاج؟

2.من هو المعرض لخطر الإصابة بالارتجاج؟

3.ماذا تفعل إذا أصيب الطفل بارتجاج في المخ؟

4.ما هي أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال؟

5.كيف يتم تشخيص ارتجاج المخ عند الأطفال؟

6.علاج ارتجاج المخ عند الأطفال.

7.كيف نساعد الأطفال على التحسن بعد الإصابة بارتجاج؟

8.متى يمكن للطفل العودة إلى المدرسة بعد إصابته بارتجاج؟

9.متى يمكن للطفل العودة إلى الرياضة بعد تعرضه لارتجاج؟

10.كيف نمنع ارتجاج المخ عند الأطفال؟

ارتجاج المخ عند الأطفال، هو إصابة خفيفة في الدماغ (mTBI) تؤثر بشكل مؤقت على وظائف المخ. غالبًا ما تؤدي إصابات الرأس الناتجة عن ضربة أو ضربة في الرأس أو الحركة السريعة ذهابًا وإيابًا (الإصابة) إلى ارتجاج في المخ.

يتطلب ارتجاج المخ مراقبة عن كثب ورعاية، حتى لو كان طفلك على ما يرام. الارتجاجات غير المشخصة وغير المعالجة يمكن أن تزيد من خطر تلف الدماغ الدائم والإعاقات، اطلبي عناية طبية فورية إذا ظهرت على طفلك أي أعراض لارتجاج المخ.

"الخليج 365" التقت بالدكتور حسن حسني استشاري المخ والأعصاب، ليحدثنا عن المزيد حول الأسباب وعوامل الخطر والأعراض والعلاج والوقاية من ارتجاج المخ عند الأطفال وكيفية تصرف الأهل مع الطفل المصاب بارتجاج المخ.

1.ماذا يحدث في حالة الارتجاج؟

الأطفال المصابين

لن يكون هناك أي إصابات واضحة أو صدمة حادة في معظم الأطفال المصابين بالارتجاج. أنسجة المخ تكون ناعمة ومحاطة بسائل النخاع الذي يحميها من الصدمات الخفيفة عن طريق توسيدها. الارتجاج ناتج عن تأثير الحركة القوية للدماغ داخل الجمجمة. يصعب كسر الجمجمة، لكن السقوط أثناء ممارسة الرياضة أو إصابة في الرقبة، مثل حادث سيارة، يمكن أن يحرك الدماغ داخل الجمجمة، لن يكون هناك أي إصابات واضحة أو صدمة حادة في معظم الأطفال المصابين بالارتجاج.

قد تسبب حركة الدماغ بسبب القوى الاندفاعية الأوعية الدموية وتلف الأعصاب داخل الدماغ. قد تسبب هذه التغييرات في التمثيل الغذائي للدماغ، وتدفق الدم في المخ، والنقل العصبي، مما يؤدي إلى ضعف مؤقت في وظائف المخ.

2. من هو المعرض لخطر الإصابة بالارتجاج؟

الأطفال

أي رياضي يشارك في الرياضات عالية السرعة أو الاحتكاكات القريبة لديه خطر متزايد للإصابة بالارتجاج. تعتبر كرة القدم والهوكي واللاكروس من الرياضات التصادمية الشائعة بين الأطفال، حتى الطفل الذي يلعب في الملعب يمكن أن يصاب بارتجاج في المخ بسبب السقوط.

قد تؤدي الحوادث أثناء الأنشطة اليومية أو أثناء ركوب الدراجات أو الدراجات البخارية أيضًا إلى إصابات الدماغ. قد يؤدي عدم استخدام مقاعد الأطفال أو أحزمة المقاعد في السيارة أيضًا إلى زيادة مخاطر إصابات الدماغ (TBIs) في حالة وقوع حادث. الأطفال الذين يمارسون الأنشطة الرياضية دون استخدام معدات السلامة، مثل الخوذات، معرضون أيضًا للإصابة بمرض الإصابات الدماغية الرضية.

3. ماذا نفعل إذا أصيب الطفل بارتجاج في المخ؟

ارتجاج في الطفل

يمكن للأطفال التعافي من إصابات الدماغ الرضية الخفيفة، مثل الارتجاج، مع الرعاية المناسبة. إذا كان هناك شك في حدوث ارتجاج في الطفل في أي موقف ، نتبع الطرق المذكورة أدناه لتقليل الأضرار الشديدة .

لا ندع الطفل يواصل اللعب أو يفعل أي شيء على الفور.

نقوم بتقييم حالة الطفل بمساعدة مقدم الرعاية الصحية قبل العودة إلى الأنشطة حيث قد يبدو الطفل بصحة جيدة ويشعر بأنه بخير.

تتطلب إصابة الدماغ، مثل أي إصابة في أجزاء الجسم الأخرى، وقتًا للشفاء. يمكن للراحة والرعاية المناسبتين تحسين عملية التعافي وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل.

ملحوظة : طلب الرعاية الطبية قبل إعطاء الأدوية للألم؛ لأن الأدوية المسكنة للألم ، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (الإيبوبروفين)، قد تخفي الأعراض وتزيد من مخاطر النزيف الداخلي. أسيتامينوفين (باراسيتامول) غالباً ما يستحب للألم بعد إصابة في الرأس.

4. ما هي أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال؟

ارتجاج المخ عند الأطفال

قد تظهر أعراض وعلامات الارتجاج بعد 24 إلى 72 ساعة من الإصابة. من الضروري مراقبة طفلك خلال هذه الفترة عن كثب. قد يعاني الأطفال الأكبر سنًا من أعراض عاطفية وإدراكية، بينما قد تظهر على الأطفال الصغار أعراض جسدية.

يمكن رؤية الأعراض والعلامات التالية في ارتجاج المخ عند الأطفال:

فقدان الوعي لفترة وجيزة.

صداع الرأس.

صعوبة في المشي.

رؤية مشوشة.

الالتباس.

فقدان الذاكرة.

كلام غير واضح.

التقيؤ.

دوخة.

صعوبة في التركيز.

التهيج.

مشاكل النوم.

تغيرات في المزاج.

قد يفقد بعض الأطفال الوعي بعد إصابة الدماغ، بينما قد لا يفقد البعض الوعي. فقدان الوعي ليس عرضًا لتقييم شدة إصابة الدماغ. في بعض الأحيان، قد يعاني الطفل الفاقد للوعي من إصابة أخف من إصابة الطفل الواعي.

ملحوظة: إذا استمرت أعراض ما بعد الارتجاج لأشهر أو سنوات، فإنها تسمى متلازمة ما بعد الارتجاج. هذا اضطراب معقد يتطلب غالبًا علاجات نفسية مع أدوية لتخفيف الأعراض.

متى نتصل بالطبيب؟

نقوم بزيارة غرفة الطوارئ إذا كان طفلك يعاني من القيء والدوخة ومشاكل التركيز وتفاقم الصداع بعد إصابة الدماغ.

إذا لاحظتِ أي تغيرات سلوكية أو جسدية لدى طفلك أثناء المراقبة المنزلية بعد تعرضه لارتجاج، فاتصلي بالطبيب.

5. كيف يتم تشخيص ارتجاج المخ عند الأطفال؟

الدماغ

غالبًا ما يتم تقييم الأطفال الذين يعانون من إصابة مرتبطة بالرياضة من قبل مدربهم لإصابات الدماغ بالطرق التالية قبل طلب الرعاية الطبية.

اختبارات الارتجاج الجانبي: تتضمن مراقبة سلوك اللاعب المصاب وإجراء بعض الاختبارات البسيطة لتقييم وظائف المخ.

اختبار خط الأساس للارتجاج: هذا اختبار قائم على الكمبيوتر لتقييم قدرة الشخص المصاب على معالجة المعلومات ووظائف الدماغ الأخرى.

يتضمن تشخيص الارتجاج تسجيل تاريخ مفصل للإصابة والأعراض. قد يطرح الأطباء بعض الأسئلة لتقييم وظائف دماغ طفلك، مثل التركيز والذاكرة.

يمكن إجراء فحص عصبي لتحليل وظائف الجهاز العصبي، مثل التنسيق والتوازن وردود الفعل.

غالبًا ما يُطلب التصوير بالرنين الطبي (التصوير بالرنين المغناطيسي) أو التصوير المقطعي (الأشعة المقطعية أو التصوير المقطعي المحوسب) لعرض هياكل الدماغ وتحديد النزيف الداخلي.

6. علاج ارتجاج المخ عند الأطفال

علاج الارتجاج

قد يختلف علاج الارتجاج في كل طفل، اعتمادًا على شدة الأعراض. يوصَى بالرعاية المنزلية والمراقبة لمدة 24 إلى 72 ساعة للأطفال الذين لا يعانون من ظروف قاسية.

قد تشمل الرعاية المنزلية للارتجاج الخفيف:

إدارة الصداع بالأدوية الخالية من الأسبرين، مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

عدم القيام بأي أنشطة بدنية حتى تختفي الأعراض لتقليل الضغط الواقع على الدماغ.

عدم القيام بأي أنشطة معرفية أو تفكيرية باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة.

تجنب الأصوات العالية والأضواء الساطعة.

الأكل الجيد والبقاء رطبًا.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد.

يجب أن يعود الأطفال تدريجياً إلى القيام بالأنشطة العادية، مثل المهام المدرسية أو أي نشاط بدني. في حالة ظهور أي أعراض، يجب التوقف عن الرعاية المنزلية وطلب الرعاية الطبية في المستشفى.

ملاحظة : على الرغم من الحاجة إلى الراحة الجسدية والمعرفية لبضعة أيام للتعافي من ارتجاج المخ، لا ينصح بفترة راحة طويلة.

7.كيف نساعد الأطفال على التحسن بعد الإصابة بارتجاج؟

أعراض إرتجاج المخ

سيتعافى معظم الأطفال تمامًا في فترة قصيرة مع الرعاية المناسبة. قد يعاني الطفل من الإرهاق والتهيج ومشاكل التحكم في الانفعالات ومشاكل الذاكرة خلال مرحلة التعافي، ويجب عليك دعمهم ومساعدتهم على التعامل مع المشكلة. تشجيعك ودعمك يمكن أن يجعلهم يشعرون بتحسن ويساعدهم على فهم أن هذه التغييرات مؤقتة وتحدث بسبب شفاء دماغهم من الإصابة.

قد تساعد الطرق التالية طفلك على الشعور بالتحسن أثناء مرحلة التعافي بعد الارتجاج.

شارك المعلومات حول الارتجاج وتأثيره وعملية الشفاء لطفلك والأشخاص من حوله.

امنعهم من ممارسة الرياضة والقيام بأنشطة أخرى عالية الخطورة حتى تختفي الأعراض تمامًا، ويسمح مقدم الرعاية الصحية لطفلك بالعودة إلى الألعاب أو الأنشطة الأخرى. قد يكون للارتجاج الثاني قبل الشفاء آثار طويلة المدى.

دعهم يعودون ببطء إلى الأنشطة اليومية على النحو الموصى به من قبل الطبيب. قد يحتاج طفلك إلى الراحة لبضعة أيام، وبعد ذلك، يمكنهم البدء في القيام بنشاط خفيف، مثل مشاهدة التلفزيون أو المشي لمسافة قصيرة.

يمكنهم البدء في القيام بأنشطة معتدلة، مثل المهام المدرسية، إذا اختفت الأعراض.

يمكن استئناف النشاط المنتظم، باستثناء الرياضة، بعد اختفاء جميع الأعراض. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهر أو أكثر، حسب الإصابة، للعودة إلى الحياة الطبيعية.

إرشادهم إلى اتباع نظام غذائي صحي؛ لتسريع عملية التعافي.

تشجيعهم على أخذ قسط كافٍ من الراحة، بما في ذلك القيلولة خلال النهار.

نقلل من عوامل التشتيت من حولهم عند محاولة القيام ببعض الأنشطة. على سبيل المثال إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء القراءة أو أداء الواجب المنزلي.

حفظ أو تكرار أشياء معينة . هذا يمكن أن يساعد في التغلب على النسيان بعد الارتجاج.

منحهم وقتًا كافيًا للقيام بأنشطة إذا تباطأوا بعد حدوث ارتجاج.

السماح لهم بأخذ المزيد من فترات الراحة.

تشجيعهم ودعمهم عاطفياً.

يُنصح بالعودة التدريجية إلى الأنشطة اليومية بعد حدوث ارتجاج. ومع ذلك إذا ظهرت الأعراض مرة أخرى نوقف الأنشطة ونقوم بزيارة مقدم الرعاية الصحية.

8. متى يمكن للطفل العودة إلى المدرسة بعد إصابته بارتجاج؟

طفل متعافي

من الضروري إبلاغ إدارة المدرسة والمعلمين بشأن حالة طفلك؛ لأنهم يلعبون أيضًا دورًا حاسمًا في عملية التعافي. يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة بمجرد أن يبدأوا في الشعور بالتحسن. قد يشعر البعض بصحة جيدة في غضون ساعات قليلة، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى الراحة لبضعة أيام أو أسابيع، حسب شدة الإصابة.

يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة قبل أن يصبحوا خالين من الأعراض بنسبة 100٪. ومع ذلك ، يمكن أن يختلف الشفاء من طفل إلى آخر، ويجب عليك طلب المشورة من أخصائي الرعاية الصحية. يمكنك أيضًا أن تشرح لطفلك أن العودة إلى المدرسة لا تعني أنه يمكنه اللعب وأن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول قبل أن يتمكن من بدء أي نشاط بدني بعد حدوث ارتجاج .

قد تساعد التغييرات التالية في المدرسة الأطفال على التعافي من ارتجاج المخ:

السماح بفترات راحة حسب الحاجة.

لا تشدد على تعويض ما فاتك من عمل.

مزيد من الاهتمام من المعلمين.

تقليل الواجبات المدرسية والواجبات المدرسية الأخرى.

تأجيل الاختبارات.

حضور بضع ساعات أو أخذ نصف يوم في البداية ثم تدريجيًا جعله يومًا كاملاً.

عدم البدء في التربية البدنية والأنشطة الأخرى.

يمكنك أن تطلبي من طفلك المساعدة من ممرضة المدرسة أو إبلاغ المعلمين إذا واجهوا أي صعوبات أثناء وقت المدرسة.

9.متى يمكن للطفل العودة إلى الرياضة بعد تعرضه لارتجاج؟

ارتجاج المخ

يجب على الرياضيين الشباب العودة إلى الرياضة بعد تعرضهم لارتجاج في المخ عندما يسمح لهم مقدم الرعاية الصحية بذلك. عادة تحدث العودة إلى الرياضة عندما يكونون خالين من الأعراض أو لم يعودوا يتناولون الأدوية.

بعد التقييم العصبي، قد يعطي الأطباء خطة تتعلق بالعودة التدريجية إلى الرياضة. يمكن أن تحدث متلازمة التأثير الثاني إذا عادوا إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى قبل الشفاء التام. على الرغم من ندرتها إلا أن متلازمة التأثير الثاني قد تسبب تلفًا دائمًا في الدماغ عند الأطفال.

10.كيف نمنع ارتجاج المخ عند الأطفال؟

إصابات الرأس

يمكن الوقاية من الإصابات الرياضية وغيرها من إصابات الرأس المتعلقة بالتدريب البدني باستخدام أغطية رأس مناسبة ومعدات أمان. يمكن أن تساعد معدات السلامة في تقليل تأثير الصدمات في معظم الحالات.

قد تقلل مقاعد السيارة وأحزمة المقاعد المناسبة للأطفال من الإصابات أثناء حوادث السيارات. يمكن منع العديد من حالات الارتجاج في الأطفال الصغار عن طريق حماية منزلك، قد يحاول الأطفال الأصغر سنًا تسلق النوافذ والطاولات وما إلى ذلك، مما قد يؤدي غالبًا إلى حدوث إصابات. الحفاظ على مناطق اللعب آمنة وعدم ترك طفل صغير دون مراقبة يمكن أن يقلل من خطر إصابات الرأس التي تؤدي إلى الارتجاج.

يمكن التعامل مع الارتجاج، وهو إصابة دماغية رضية خفيفة، بالرعاية المنزلية بعد تقييم الطبيب الفيزيولوجي العصبي. يتعافى معظم الأطفال المصابين بارتجاج في المخ في غضون بضعة أسابيع أو شهر. قد تتطلب إصابات الدماغ الرضية المتوسطة والشديدة دخول المستشفى، وقد يستغرق التعافي شهورًا أو حتى أطول. من الضروري السعي للحصول على رعاية طبية من أجل التشخيص والعلاج في جميع أنواع إصابات الرأس أو الدماغ.