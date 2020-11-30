استرازينيكا تعد بتوفير لقاح كورونا للدول الفقيرة لعدم احتياجه للتبريد الفائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع CNN الإخباري، أن شركة استرازينيكا سترازينيكا ‏ لصناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، تعد بتوفير لقاح كورونا للدول الفقيرة لعدم احتياجه للتبريد الفائق، وأشار الموقع إلى إنه في الأيام التي تلت إعلان جامعة أكسفورد واسترازينيكا عن نتائج تجارب لقاح المرحلة الثالثة من اللقاح، ظهرعدد متزايد من الأسئلة حول تخزين اللقاح وكيفية نقله بالطائرات إلى مناطق أبعد.

وقالت أزرا كاثرين هيلاري غني فيدسي رئيسة قسم وبائيات الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن، لشبكة CNN أعتقد أنه اللقاح الوحيد الذي يمكن استخدامه في تلك الأماكن في الوقت الحالي".

أضاف غني: يمكن الاحتفاظ بلقاح اوكسفورد استرازينكا Oxford / AstraZeneca في درجة حرارة الثلاجة من 2 إلى 8 درجات مئوية (36 إلى 46 درجة فهرنهايت) لمدة 6 أشهر على الأقل، يجب تخزين لقاح مودرنا في -20 درجة مئوية (-4 فهرنهايت) - أو في درجات حرارة الثلاجة لمدة تصل إلى 30 يومًا، ويجب تخزين لقاح فايزر Pfizer /BioNTech في -75 درجة مئوية (-103 فهرنهايت) ، واستخدامه في غضون 5 أيام مرة واحدة مبردة في درجات حرارة عالية.

وأضافت أزرا غني: "تتطلب شركتا Pfizer و Moderna تخزينًا في الثلج، وهذا غير موجود في العديد من الأماكن، مؤكدة أن "سلسلة التبريد" هو التخزين القياسي المستخدم عالميًا لتوصيل اللقاحات من المواقع المركزية إلى العيادات الصحية المحلية، و أن لقاح AstraZeneca حتى الآن "هو الوحيد الذي يمكن بالتأكيد توصيله إلى تلك الأنظمة".

من جانبه أوضح أندريا تايلور، مساعد مدير البرامج في مركز ديوك العالمي للابتكار الصحي أن لقاح فايزر Pfizer ملتزم بجرعاته الأولية التي تذهب إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيتم تقييد إمداد شركة مودرنا Modernaبالولايات المتحدة على الأقل في النصف الأول من عام 2021، لذلك في ضوء ذلك، فإن لقاح استرازينيكا، AstraZeneca هو سيتم توزيعه لبقية العالم.

وأشار إلى أن اللقاح الذي تم تطويره في جامعة أكسفورد بإنجلترا أرخص بكثير من اللقاحات الآخرى، والأهم من ذلك أنه سيكون من الأسهل بكثير نقله وتوزيعه في البلدان النامية مقارنة بمنافسيه لأنه لا يحتاج إلى تخزينه في درجات حرارة متجمدة.

وبالرغم من أن لقاح أكسفورد كان متوسط ​​الفعالية المعلنة 70% أقل بكثير من 94.5% أو 95% التي أبلغ عنها المرشحان الرئيسيان الآخران مودرنا وفايزر، Moderna و Pfizer

ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يثبت هذا اللقاح أنه أكثر قيمة للعالم من اللقاحين الآخرين في الأشهر المقبلة، إذا تمت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بنتائجها وحصلت على الموافقة، فقد تكون رائدة في توفير تغطية اللقاح في البلدان الفقيرة حيث هناك حاجة ماسة إليه.

وقد وعدت استرازينيكا AstraZenecaبتزويد مئات الملايين من الجرعات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتقديم اللقاح على أساس غير هادف للربح إلى تلك الدول إلى الأبد.

تعتمد اللقاحات على تقنيات مختلفة، يستخدم استرازينيكا AstraZeneca مثل لقاح جونسون Johnson & Johnson وسبوتنيك الروسي Sputnik V فيروسات غدية لنقل الأجزاء الجينية من فيروس كورونا إلى الجسم.

يستخدم لقاح مودرنا وفايزر Moderna و Pfizer قطعًا من المواد الجينية تسمى messenger RNA (mRNA) لتحفيز الجسم على صنع قطع اصطناعية من الفيروس التاجي وتحفيز الاستجابة المناعية.

وقالت بيني وارد، رئيسة لجنة التعليم والمعايير بكلية الطب الصيدلاني في المملكة المتحدة لشبكة CNN، إن هذه تقنية جديدة نسبيًا ولا يُعرف الكثير عن استقرار mRNA بمرور الوقت".

وقالت إنه نظرًا لأن شركة مودرنا وفايزر Moderna و Pfizer تعملان على بناء المعلومات والقدرة على التصنيع، فقد تتمكنان من العثور على طرق التخزين في درجات حرارة أعلى، ولكن لقاح أكسفورد "لديه القدرة على الشحن بسهولة أكبر حول العالم" باستخدام سلاسل التوريد الحالية .