شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح سهلة لتقليل دهون البطن الزائدة.. منها تناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دهون البطن أو الكرش من أكثر المناطق التي يصعب إنقاص وزنها، وبغض النظر عن مدى تقييد نظامنا الغذائي أو مدى صعوبة التمارين التي تقوم بها للتخلص منها، لكن يبدو أن دهون البطن تستغرق وقتها، ومع ذلك ، في هذا التقرير 6 نصائح سهلة لتقليل دهون البطن الزائدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 نصائح سهلة لتقليل دهون البطن الزائدةإضافة بروبيوتيك إلى نظامك الغذائي

تلعب صحة الأمعاء دورًا مهمًا في الحفاظ على أوزاننا لهذا السبب، يمكن أن تساعد البروبيوتيك، وهي مفيدة للغاية للأمعاء، في تقليل دهون البطن. وجد أن المكملات التي تحتوي على بكتيريا حية مثل البروبيوتيك قد تحرق دهون البطن ، بحسب دراسة، ومن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الزبادي واللبن الرايب.

زيادة تناول الألياف

في حين أنك قد لا ترغب في إثقال كاهل نفسك بالأنظمة الغذائية المقيدة والتدريبات الثقيلة، يمكنك بالتأكيد زيادة تناول الألياف ، لتقليل الدهون الزائدة في البطن إن تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان يبقيك مشبعًا لفترة أطول من الوقت ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

تناول التوت

من أروع الطرق للتخلص من دهون البطن هو استبدال تلك الوجبات الخفيفة بالتوت الطازج فهي ليست لذيذة وشهية فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالألياف وخصائص مضادات الأكسدة.

النوم الجيد

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن في الجسم يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول لديك وكذلك زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية لذلك، من المهم التأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميًا.

قل لا للسكر المضاف

إذا كنت ترغب حقًا في التخلص من دهون البطن، فقد حان الوقت لتجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف يمكن أن يؤدي السكر المضاف في الأطعمة إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم ، والذي بدوره يرسل إشارات للجسم لتخزين الدهون ومع ذلك ، فإن المنطقة الأكثر تفضيلاً لتخزين الدهون هي منطقة البطن ، وبالتالي تحفيز دهون البطن.