شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الرمان.. يحارب سرطان الثدى وينشط الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ موسم حصاد الرمان خلال الوقت الراهن، والذى يعد من أكثر الفاكهة المهمة الذى يسهم في مقاومة العديد من الأمراض ويكسب الجسم العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، نظرًا لأنه يحتوى على مجموعة من المركبات النباتية المفيدة، حيث يحتوي على هدة عناصر مهمة طبقا لتقرير صادر في موقع healthline.

يعد الرمان من الفاكهة التي تحتوى على مضادات للأكسدة بعدلات تساوى ثلاثة اضعاف الموجودة في الشاي الأخضر، كما انه يسهم في مقاومة سرطان الثدى لدى السيدات نظرًا لأنه يمنع من تكاثر خلايا سرطان الثدي.

وأظهرت الدراسات على قدرة الرمان على مقاومة أمراض القلب والسرطان والسكري نظرًا لأنه يحتوى على حمض البونيتيك وغنى بالالياف والبروتينات، فضلاً عن حمض بونيكالاجين الذى يسهم في علاج الالتهابات خاصة التهابات المفاصل.

ويسهم الرمان في تنشيط الذاكرة فان تناول كوب واحد من عصير الرمان يوميًا يحسن من علامات الذاكرة لدى كبار السن بشكل ملحوظ، فضلا عن قدرته في مقاومة سرطان البروستاتا لدى الرجال، حيث تشير الدراسات المعملية إلى أن مستخلص الرمان قد يبطئ تكاثر الخلايا السرطانية ويؤدي حتى إلى موت الخلايا المبرمج .

كما أنه يسهم في علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال، حيث ثبت أن عصير الرمان يساعد في زيادة تدفق الدم في كل خلايا الجسم بما فيها أنسجة الانتصاب .