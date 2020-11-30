هل يغني النقاب عن ارتداء الكمامة؟

الإثنين 30 نوفمبر 2020

وجهت المستشارة وأستاذة طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقاً لـ "روسيا اليوم".



وقالت الدكتورة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم معا.

وأضافت: "إذا رأيت الشخص أمامك كاشفا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع".

وأوضحت أن النقاب لا يغني عن الكمامة، مؤكدة: "حتى مع النقاب نحتاج كمامة".