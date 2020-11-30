واقعة غريبة.. رضيع يحمل أجساماً مضادة لفيروس كورونا

الإثنين 30 نوفمبر 2020

في واقعة غريبة، أنجبت امرأة سنغافورية أصيبت بفيروس كورونا المستجد، طفلًا تبين أنه يحمل أجساماً مضادة لمرض «كوفيد – 19».



وأصيبت سيلين نغ تشين بفيروس كورونا المستجد أثناء فترة حملها وبالتحديد عند حملها في الأسبوع العاشر بعد عودتها من رحلة إلى أوروبا وفقًا لما جاء في سبوتنيك.

ومع الإجراءات اللازمة للاطمئنان على صحة الجنين أثبتت التحاليل أن الطفل الرضيع يحمل أجسامًا مضادة لفيروس كورونا، واندهشت الأم من هذا الأمر.

وأوضح الأطباء أن الجنين حصل على هذه الأجسام في فترة الحمل، مشيرًا إلى أن انتقال عدوى فيروس كورونا من الأم إلى الطفل لم يتم إثباته بعد.

يذكر أن الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض «كوفيد – 19» تتمثل في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعاً الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، ‏ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جداً.