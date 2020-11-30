شكرا لقرائتكم خبر عن الكركم روشتك السحرية للعديد من الأمراض.. يقاوم السرطان والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها المجلة الأوروبية للدراسات الطبية والدوائية، ونشرتها صحيفة ذا صن البريطانية عن احتواء الكركم على 10 فوائد مختلفة للجسم، نظرا لأنه يحتوى على الكركمين الغنى بالعديد من المعادن والفيتامينات الهامة، مما يجعله من أهم العناصر التي لابد أن يتضمنها النظام الغذائي الذى يعود بالنفع على الصحة الجسدية ومقاومة العديد من الأمراض.

أظهرت الدراسة أهمية الكركم في علاج الالتهابات نظرا لأنه يحتوي على مادة الكركمين التي تحتوى على مضادات الأكسدة، فضلا أنه يسهم في إنقاص الوزن وانخفاض مؤشر كتلة الجسم، ويسهم في تخفيف الالتهاب المرتبط بالسمنة ويمنحك زيادة طفيفة في حرق الدهون.

كما يسهم الكركم في مقاومة الزهايمر، فالهند تستخدم الكركم في العلاج من الزهايمر منذ آلاف السنين، حيث تناول جرام واحد يوميا يكون مفيدا للذاكرة والوظيفة الادراكية.

وأوضحت الدراسة، أنه يساعد في التغلب على الم المفاصل، نظرا لقدرته على تقليل الألم والتصلب والتورم في المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل، كما انه يسهم في تحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب حيث يقاوم اعراض القلق والإحباط .

ويعد الكركم علاج فعالا لمقاومة مرض السكر المرتفع حيث يعمل كخافض لسكر الدم، ويحارب السرطان نظرا لوجود علاقة بين مادة الكركمين ومحاربة الأورام لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة .

ويعد وصفة جيدة لمرضى القولون العصبى حيث يسهم يساهم في تخفيف آثار التهاب القولون وتقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال، كما يعمل على خفض الكولسترول ويقلل من مستويات الدهون في الدم التي تسمى الدهون الثلاثية، فضلا عن قدرته في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.